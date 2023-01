Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "vertiport" ?

Les taxis aériens, également appelés voitures volantes ou eVTOL (pour electric vertical takeoff and landing, soit aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique), sont pour l'essentiel des drones multirotors suffisamment grands pour transporter des passagers. Plusieurs entreprises dans le monde espèrent que ce genre de véhicules obtiendra l'approbation des autorités réglementaires en 2023 pour devenir une forme rapide et durable de transport urbain. Mais les eVTOL ne peuvent pas décoller et atterrir n'importe où. Ils auront en effet besoin de lieux spécifiques, appelés vertiports, qui sont entre des aéroports et des stations de métro et qui permettent aux eVTOL de s'intégrer aux réseaux de transports existants, comme les infrastructures routières et ferroviaires. Cette nouveauté représente un sacré défi pour les architectes et les urbanistes, qui créent déjà des aménagements originaux.

Source : The Economist

Vous avez dit "vertiport" ?Les taxis aériens, également appelés voitures volantes ou eVTOL (pour electric vertical takeoff and landing, soit aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique), sont pour l'essentiel des drones multirotors suffisamment grands pour transporter des passagers. Plusieurs entreprises dans le monde espèrent que ce genre de véhicules obtiendra l'approbation des autorités réglementaires en 2023 pour devenir une forme rapide et durable de transport urbain. Mais les eVTOL ne peuvent pas décoller et atterrir n'importe où. Ils auront en effet besoin de lieux spécifiques, appelés vertiports, qui sont entre des aéroports et des stations de métro et qui permettent aux eVTOL de s'intégrer aux réseaux de transports existants, comme les infrastructures routières et ferroviaires. Cette nouveauté représente un sacré défi pour les architectes et les urbanistes, qui créent déjà des aménagements originaux.