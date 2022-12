Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "dead pool" ?

Pour la plupart d'entre nous, dead pool fait penser à l'antihéros sarcastique de Marvel incarné par Ryan Reynolds à l'écran. Mais dans les Etats occidentaux des Etats-Unis, la signification est tout autre. En effet, la plupart des grands réservoirs de l'Ouest américain ont été créés par l'endiguement des rivières au 20e siècle. Cependant, ces lacs artificiels ont fondu comme neige au soleil au cours des 20 dernières années, sous le coup de l'assèchement des rivières qui les alimentent. Quand un réservoir est épuisé au point que l'eau ne coule plus en aval, il se transforme en bassin statique, mort (dead pool en anglais). En 2023, certains réservoirs s'approcheront de cet état. En effet, le lac Mead et le lac Powell (les deux plus grands réservoirs des Etats-Unis, sur le fleuve Colorado) ont atteint des niveaux de sécheresse extrêmement préoccupants. Si le lac Powell devient un bassin mort, l'approvisionnement en eau baissera pour les 40 millions de personnes du sud-ouest qui dépendent du fleuve Colorado pour leur eau.

Source : The Economist

Vous avez dit "dead pool" ?Pour la plupart d'entre nous, dead pool fait penser à l'antihéros sarcastique de Marvel incarné par Ryan Reynolds à l'écran. Mais dans les Etats occidentaux des Etats-Unis, la signification est tout autre. En effet, la plupart des grands réservoirs de l'Ouest américain ont été créés par l'endiguement des rivières au 20e siècle. Cependant, ces lacs artificiels ont fondu comme neige au soleil au cours des 20 dernières années, sous le coup de l'assèchement des rivières qui les alimentent. Quand un réservoir est épuisé au point que l'eau ne coule plus en aval, il se transforme en bassin statique, mort (dead pool en anglais). En 2023, certains réservoirs s'approcheront de cet état. En effet, le lac Mead et le lac Powell (les deux plus grands réservoirs des Etats-Unis, sur le fleuve Colorado) ont atteint des niveaux de sécheresse extrêmement préoccupants. Si le lac Powell devient un bassin mort, l'approvisionnement en eau baissera pour les 40 millions de personnes du sud-ouest qui dépendent du fleuve Colorado pour leur eau.