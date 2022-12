Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "Yimby" ?

Si les Nimby (acronyme de l'expression Not in my backyard, littéralement "pas dans mon arrière-cour") ne veulent pas de nouvelles constructions dans leur jardin, les Yimby, quant à eux, disent oui au développement urbain. Préférant le développement à haute densité que l'étalement urbain nécessitant l'usage de la voiture, ce mouvement existe depuis des années mais n'avait qu'une influence limitée sur les règles d'urbanisme. Cela devrait changer en 2023. En effet, au mois de juillet, la loi sur le logement abordable et les emplois de haute qualité entre en vigueur en Californie. Il sera désormais plus facile de construire des maisons dans des quartiers actuellement dominés par des bureaux, des magasins et des parkings et la séparation rigide qui existait entre les quartiers résidentiels et les quartiers d'affaires, créée par les lois sur les zonings, sera assouplie. La Californie tempérera également les règles forçant les promoteurs à prévoir tant de places de stationnement. Ainsi, les obligations relatives aux parkings seront amoindries pour les nouveaux bâtiments proches des transports publics, ce qui devrait réduire les coûts et les prix de construction. Et quand la Californie évolue, le reste du monde a tendance à suivre.

