Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "conflit gelé"?

Un conflit gelé est un face-à-face militaire où les combats réels ont cessé mais où le conflit sous-jacent n'est pas résolu (par exemple, grâce à un traité de paix ou à un accord politique). Le risque d'une reprise des hostilités à tout moment est bien réel. Il résulte souvent d'une ingérence par une grande puissance. Vladimir Poutine a créé plusieurs conflits gelés dans des régions de l'ex-Union soviétique (y compris, depuis fin 2014 jusque début 2022, dans l'est de l'Ukraine) comme moyens pour déstabiliser des pays voisins. Ce genre de conflit peut durer plusieurs dizaines d'années, comme c'est le cas en Ossétie du Sud et en Abkhazie, des républiques soutenues par la Russie et qui se sont séparées de la Géorgie au début des années 1990. En 2023, la faiblesse russe risque de remettre le feu aux poudres dans certains conflits gelés.

Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.

