Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "réalité mixte" ?

La réalité virtuelle (RV) s'apparente au port d'un masque numérique qui vous permet d'effacer le monde réel et de vous plonger dans une réalité alternative, générée par ordinateur. La réalité augmentée (RA), en revanche, superpose des éléments générés par ordinateur à votre vision du monde réel. La réalité mixte (RM) va encore plus loin, en permettant à des objets réels et virtuels d'interagir. Par exemple, vous pourriez jouer au ping-pong avec de vraies raquettes mais avec une balle générée par ordinateur. C'est un terme plus facile à saisir et moins hasardeux que réalité augmentée. La grande question pour 2023 est de savoir quel nom Apple va choisir pour désigner la technologie à l'annonce de son premier casque de RA/RV/RM qui, selon la rumeur, tourne sur un logiciel dénommé realityOS.

Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.

