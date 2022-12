Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "centres de résilience et trottoirs froids" ?

Les villes des quatre coins du monde adoptent différentes mesures pour faire face à la menace de canicules, qui augmentent en fréquence et en intensité et exposent les personnes âgées et infirmes à un risque tout particulier. Des centres de résilience sont des bâtiments désignés (ou dans certains cas, des capsules créées avec des conteneurs) au sein d'une communauté afin d'assurer des lieux de refuge climatisés avec de l'eau potable, un accès à internet et des installations de chargement de téléphone. Les villes réduisent également les températures en introduisant des toits froids (couverts de peinture blanche ou de matériaux réfléchissants) et des trottoirs froids (traités avec un revêtement spécial) pour réfléchir la lumière du soleil et diminuer l'absorption de chaleur. Los Angeles, Phoenix et Tokyo sont des villes pionnières en matière de routes et de trottoirs froids.

Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.

Vous avez dit "centres de résilience et trottoirs froids" ?Les villes des quatre coins du monde adoptent différentes mesures pour faire face à la menace de canicules, qui augmentent en fréquence et en intensité et exposent les personnes âgées et infirmes à un risque tout particulier. Des centres de résilience sont des bâtiments désignés (ou dans certains cas, des capsules créées avec des conteneurs) au sein d'une communauté afin d'assurer des lieux de refuge climatisés avec de l'eau potable, un accès à internet et des installations de chargement de téléphone. Les villes réduisent également les températures en introduisant des toits froids (couverts de peinture blanche ou de matériaux réfléchissants) et des trottoirs froids (traités avec un revêtement spécial) pour réfléchir la lumière du soleil et diminuer l'absorption de chaleur. Los Angeles, Phoenix et Tokyo sont des villes pionnières en matière de routes et de trottoirs froids.