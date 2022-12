Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "émissions de scope 1, 2 et 3" ?

Les émissions de scope 1 sont celles directement provoquées par les activités d'une entreprise, comme la combustion de carburant par les usines ou les véhicules. Les émissions de scope 2 sont les émissions indirectes (d'une centrale nucléaire, par exemple) résultant de la consommation d'énergie d'une entreprise. Les émissions de scope 3 sont toutes les autres émissions découlant des activités des fournisseurs et des clients d'une entreprise. Pour une compagnie pétrolière, les émissions issues de la combustion du pétrole qu'elle vend à ses clients sont des émissions de scope 3. Les entreprises devraient-elles être responsables de ces émissions ? En 2023, de plus en plus de législateurs devraient défendre ce point de vue.

Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.

Vous avez dit "émissions de scope 1, 2 et 3" ? Les émissions de scope 1 sont celles directement provoquées par les activités d'une entreprise, comme la combustion de carburant par les usines ou les véhicules. Les émissions de scope 2 sont les émissions indirectes (d'une centrale nucléaire, par exemple) résultant de la consommation d'énergie d'une entreprise. Les émissions de scope 3 sont toutes les autres émissions découlant des activités des fournisseurs et des clients d'une entreprise. Pour une compagnie pétrolière, les émissions issues de la combustion du pétrole qu'elle vend à ses clients sont des émissions de scope 3. Les entreprises devraient-elles être responsables de ces émissions ? En 2023, de plus en plus de législateurs devraient défendre ce point de vue.