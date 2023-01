Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "centrale électrique virtuelle" ?

Un nombre croissant de résidences et d'entreprises se dotent de panneaux solaires et de batteries pouvant fournir de l'électricité non seulement à la propriété elle-même, mais aussi au réseau électrique en cas de besoin. S'ils sont utilisés ensemble en grande quantité et coordonnés via internet, des centaines de milliers de ces petits systèmes de génération et de stockage à petite échelle pourraient agir comme une centrale électrique virtuelle activée et désactivée dans des délais extrêmement courts. Les propriétaires doivent accepter que leur équipement soit ainsi utilisé et ils seraient payés pour l'énergie fournie. Ces centrales électriques virtuelles peuvent éliminer la nécessité de créer des "centrales de pointe" pour maintenir l'approvisionnement en période de pic. Elles peuvent également aider les compagnies d'électricité à réguler la fréquence et la tension, devant toutes deux être gérées avec soin pour équilibrer l'offre et la demande, particulièrement sur les réseaux électriques qui dépendent fortement de sources intermittentes, comme l'énergie solaire ou éolienne. Les centrales électriques virtuelles sont une des manières dont les "réseaux intelligents" pourraient faciliter la transition vers des sources d'énergie renouvelable. Elles ont été déployées en Australie, au Royaume-Uni, en Californie et en Allemagne.

Source : The Economist

