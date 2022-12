Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "effet donut" ?

En raison de la hausse du télétravail suscitée par la pandémie, les travailleurs privilégient davantage l'espace domestique plutôt que la proximité avec leur lieu de travail. Nicholas Bloom de l'Université de Stanford et Arjun Ramani, aujourd'hui correspondant pour The Economist, ont identifié un "effet donut" dans de grandes villes. En effet, à mesure que les travailleurs s'éloignent des centres-villes, les valeurs locatives en périphérie ont augmenté, créant ainsi un anneau de croissance. Ce nom fait référence au fait que ce beignet américain est troué au milieu. Les promoteurs de biens commerciaux espèrent que l'attrait pour les centres-villes repartira à la hausse grâce à des aménagements exceptionnels, comme de magnifiques bureaux et de splendides vues. Ils préféreraient ainsi un beignet britannique qui, plutôt que d'avoir un trou en son centre, est rempli de confiture.

Source : The Economist

