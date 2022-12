Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "e-carburant" ?

Les carburants de synthèse, aussi appelés combustibles synthétiques, sont des alternatives complètes aux hydrocarbures conventionnels (comme l'essence, le diesel et le kérosène). Elles sont produites de manière artificielle plutôt qu'à partir du pétrole. Les électrocarburants ou e-carburants sont des carburants de synthèse créés grâce aux énergies renouvelables. L'énergie solaire ou éolienne est utilisée pour séparer l'hydrogène et l'oxygène de l'eau par électrolyse. L'hydrogène est ensuite combiné au dioxyde de carbone, soit issu de processus industriels, soit extrait de l'atmosphère, pour produire un hydrocarbure. En fonction du processus utilisé, le carburant obtenu peut avoir une empreinte carbone plus faible que le carburant conventionnel, voire être intégralement neutre en carbone. Les e-carburants n'ont pas vraiment d'intérêt pour les véhicules routiers (qui peuvent être facilement électrifiés) mais ils pourraient propulser les navires et les avions en reconditionnant l'électricité renouvelable sous forme de carburant liquide.

Source : The Economist

Vous avez dit "e-carburant" ?Les carburants de synthèse, aussi appelés combustibles synthétiques, sont des alternatives complètes aux hydrocarbures conventionnels (comme l'essence, le diesel et le kérosène). Elles sont produites de manière artificielle plutôt qu'à partir du pétrole. Les électrocarburants ou e-carburants sont des carburants de synthèse créés grâce aux énergies renouvelables. L'énergie solaire ou éolienne est utilisée pour séparer l'hydrogène et l'oxygène de l'eau par électrolyse. L'hydrogène est ensuite combiné au dioxyde de carbone, soit issu de processus industriels, soit extrait de l'atmosphère, pour produire un hydrocarbure. En fonction du processus utilisé, le carburant obtenu peut avoir une empreinte carbone plus faible que le carburant conventionnel, voire être intégralement neutre en carbone. Les e-carburants n'ont pas vraiment d'intérêt pour les véhicules routiers (qui peuvent être facilement électrifiés) mais ils pourraient propulser les navires et les avions en reconditionnant l'électricité renouvelable sous forme de carburant liquide.