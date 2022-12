Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "hydrogène vert, bleu, brun..." ?

L'hydrogène est un gaz incolore qui se consume proprement en ne produisant que de la vapeur d'eau. S'il est l'élément le plus abondant dans l'univers, il ne se trouve toutefois pas facilement sous une forme pure. Pour créer de l'hydrogène pur, certaines méthodes sont plus propres que d'autres. C'est pourquoi les experts en énergie utilisent différentes couleurs pour les distinguer. L'hydrogène vert est produit à partir d'une énergie renouvelable qui sépare par électrolyse l'hydrogène et l'oxygène contenus dans l'eau. L'Europe encourage son utilisation et les régions riches en énergie renouvelable, comme l'Australie et l'Inde, espèrent devenir des exportateurs d'hydrogène vert. En revanche, l'hydrogène noir ou brun implique la combustion de charbon ou de lignite, libérant des quantités énormes de dioxyde de carbone. Si c'est bon marché, ce n'est pas bon pour le climat. L'hydrogène gris, quant à lui, est produit grâce au gaz naturel dans un processus qui libère également du dioxyde de carbone mais en moindre quantité que le charbon. L'hydrogène bleu est également produit avec du gaz naturel mais le dioxyde de carbone qui en résulte est ensuite capturé et stocké dans le sol. Les supermajors (les sept plus grandes compagnies pétrolières) l'apprécient tout particulièrement car en théorie, il est lui aussi relativement vert si les fuites sont suffisamment surveillées et contrôlées. L'hydrogène turquoise utilise un processus différent qui permet d'obtenir de l'hydrogène et du charbon solide à partir de gaz naturel. Plusieurs start-up sont sur le coup. L'hydrogène rose, comme le vert, est fabriqué par électrolyse, mais alimenté par l'énergie nucléaire. Enfin, l'hydrogène blanc est l'élément pur qui apparaît dans la nature mais dont la présence sur Terre est rare.

