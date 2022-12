Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "cislunaire" ?

Les Etats-Unis ont l'intention d'envoyer des astronautes sur la Lune dans les années à venir avec l'objectif, à long terme, d'y établir une base permanente. Dans le cadre de leur programme Artemis, ils comptent lancer une station spatiale, dénommée Lunar Gateway (portail lunaire), en orbite autour de la Lune pour faire office de centre de communications, de laboratoire scientifique et d'espace de vie temporaire. Elle devrait être envoyée dans l'espace en 2024. Une série de missions robotiques préparatoires sur la Lune devront décoller en 2023. Les choses s'accélèrent dans l'espace cislunaire, à savoir l'espace entre la Terre et l'orbite de la Lune.

Source : The Economist

Vous avez dit "cislunaire" ? Les Etats-Unis ont l'intention d'envoyer des astronautes sur la Lune dans les années à venir avec l'objectif, à long terme, d'y établir une base permanente. Dans le cadre de leur programme Artemis, ils comptent lancer une station spatiale, dénommée Lunar Gateway (portail lunaire), en orbite autour de la Lune pour faire office de centre de communications, de laboratoire scientifique et d'espace de vie temporaire. Elle devrait être envoyée dans l'espace en 2024. Une série de missions robotiques préparatoires sur la Lune devront décoller en 2023. Les choses s'accélèrent dans l'espace cislunaire, à savoir l'espace entre la Terre et l'orbite de la Lune.Source : The Economist