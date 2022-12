Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "regazéification" ?

Le gaz naturel est normalement acheminé par pipeline car contrairement au pétrole, il est difficile à charger et à décharger dans des bateaux. Par conséquent, les marchés du gaz naturel sont bien moins liquides que ceux du pétrole, car un pipeline est généralement nécessaire entre l'acheteur et le fournisseur. Mais le gaz naturel liquéfié (GNL) change la donne. En effet, à -162 °C, le gaz naturel se liquéfie et son volume est 600 fois moins important, ce qui lui permet d'être transporté sur de longues distances en utilisant des navires-citernes spéciaux dotés de capacités de refroidissement cryogénique.

Cela permet d'assurer le commerce mondial du gaz naturel, ce qui est pratique pour les pays européens qui souhaitent réduire leur dépendance au gaz russe livré par pipeline. Dernièrement, les pays européens ont commencé à en acheter aux Etats-Unis et au Qatar, deux gros exportateurs de GNL. Le processus permettant de retransformer le GNL en gaz afin qu'il puisse être réinjecté dans les pipelines et utilisé comme carburant s'appelle la regazéification. Cette opération a généralement lieu dans un terminal GNL sur la côte. Mais la construction d'installations côtières prend du temps. Une solution plus rapide consiste donc à louer des bateaux appelés "unités flottantes de stockage et de regazéification" pour s'en occuper. Le gouvernement allemand a affrété cinq de ces bateaux pour renforcer sa capacité d'importation de GNL.

Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.

