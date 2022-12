Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "eSIM" ?

Ces petites puces insérées dans votre smartphone et liées à vos données de facturation et votre numéro de téléphone, appelées cartes SIM (pour Subscriber Identity Modules, modules d'identification des abonnés), sont vouées à disparaître. La technologie appelée eSIM va remplacer les puces physiques par des codes numériques qui peuvent être envoyés d'un ancien appareil vers un nouveau. Cette technologie existe dans les téléphones depuis 2017 mais la décision d'Apple de lancer sa gamme d'iPhone 14 aux Etats-Unis uniquement avec des eSIM contraindra des millions de personnes à l'employer dès 2023. Comme pour les souris et les écrans tactiles, le choix d'une nouvelle technologie par Apple déclenchera une adoption généralisée. Cela incitera les opérateurs mobiles du monde entier à passer aux eSIM et permettra d'assurer de meilleurs transferts entre appareils. Cette technologie permettra également de passer plus facilement d'un réseau à un autre en installant plusieurs eSIM.

Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.

