Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dité "énergie solaire spatiale" ?

L'idée de capter l'énergie dans l'espace en utilisant d'immenses panneaux solaires attachés à des satellites en orbite pour ensuite la renvoyer sur Terre sous forme de micro-ondes existe depuis qu'Isaac Asimov l'a décrite dans un ouvrage de science-fiction en 1941. Mais le calcul n'était jamais bon : lancer des objets dans l'espace coûte tout simplement trop cher. Cela pourrait changer si les coûts de lancement diminuent suffisamment ou si de nouvelles techniques de fabrication spatiale émergent, comme l'exploitation minière des astéroïdes pour en extraire des matières premières. Et dans une orbite suffisamment élevée, un satellite fonctionnant à l'énergie solaire pourrait rester face au soleil en permanence, fournissant ainsi une source d'énergie propre et fiable. L'Agence spatiale européenne a parrainé une démonstration au sol en Allemagne en 2022 dans le cadre de la proposition d'un plan appelé Solaris. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et le Japon allouent également des budgets à la recherche dans ce domaine, qui connaît un regain d'intérêt.

Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.

