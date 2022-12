Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "jeudredi" ?

Les craintes du début de la pandémie de Covid-19 selon lesquelles les travailleurs ne reviendraient jamais au bureau se sont révélées infondées. Tout comme l'espoir que les employés reprennent leurs anciennes habitudes de travail. Au contraire, de nombreux travailleurs ont tendance à ne venir au bureau que les mardis, mercredis et jeudis. Les villes ont beau refuser d'admettre cette tendance, en 2023, elles devront s'adapter aux jeudredis. En effet, les bars sont remplis les jeudis soirs, les travailleurs se souhaitant déjà un bon week-end. Les bistrots peuvent plutôt facilement s'adapter en modifiant les rotations de leurs équipes mais pour les bureaux, il va falloir se montrer plus créatif, soit en réduisant le personnel, soit en trouvant d'autres usages pour leurs espaces les jours creux. Les opérateurs des transports publics devront eux aussi s'ajuster. Plutôt que de réduire les services les lundis et vendredis, ils pourraient essayer de transférer la demande en diminuant les prix ces jours-là et en les augmentant entre le mardi et le jeudi.

Source : The Economist

