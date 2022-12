Notre monde évolue à la vitesse grand V. Pour le décrire, de nouveaux mots font leur apparition. Trends-Tendances vous emmène à la découverte de ces nouvelles expressions qui viendront enrichir notre vocabulaire en 2023.

Vous avez dit "aridification" ?

A quel moment les termes "sec" ou même "mégasec" ne suffisent-ils plus pour décrire une période de sécheresse ? A certains endroits, les scientifiques et les responsables parlent désormais d'aridification, soit une sécheresse à long terme d'une région. La hausse des températures due au changement climatique a de nombreuses répercussions indirectes. En effet, dans des régions déjà arides, comme le sud de l'Europe, la côte australienne et le sud de l'Afrique, le changement climatique fait fondre le manteau neigeux et assèche les rivières, les sols et les forêts. En Californie, en Espagne et ailleurs, l'été menace d'entraîner dans son sillage des feux de forêt encore plus graves. En 2023, ces régions seront aux prises avec des températures plus élevées, des feux plus intenses et un manque d'eau plus cruel que jamais. L'aridification contraindra les puissances agricoles, comme la Californie et la Chine, à tenir compte de la diminution des réserves d'eau. Et les villes desséchées s'attelleront à plafonner la croissance démographique, qu'elles observeront d'un mauvais oeil.

Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.

