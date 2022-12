Rétro: l'année 2022 en 35 actualités économiques marquantes (en images)

Une guerre en Europe à la sortie de la pandémie de Covid qui fait exploser les prix de l'énergie et l'inflation. Une crise énergétique et alimentaire mondiale, des catastrophes en cascade résultant du dérèglement climatique, des mouvements sociaux de plus en plus fréquents, des démocraties ébranlées par une désinformation galopante sur des plateformes fragilisées : 2022 aura été l'année de profonds bouleversements qui marqueront l'Histoire.