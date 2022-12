Hier encore, je vous parlais de TikTok dont, à part quelques cas marginaux, je cherche encore l'utilité. En revanche, aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau extraordinaire. J'espère d'ailleurs que ce n'est pas un cadeau empoisonné.

Je vais vous faire découvrir un outil ultra puissant et encore assez confidentiel. Je remercie John, le fils d'un grand homme d'affaires, pour m'avoir fait découvrir ChatGPT. Un logiciel qui rend fou, absolument dingues, tous les geeks de la terre et qui pourrait même poser un gros souci à Google.

ChatGPT est sans doute l'innovation de l'année selon mes confrères de BFM Business.En fait, c'est un outil conversationnel (une boite de dialogue si vous voulez) doté d'une intelligence artificielle ébouriffante. ChatGPT répond à toutes les questions que vous vous posez par écrit ou oralement avec une précision hors norme. La dernière version est en accès libre sur le net, il suffit de donner son adresse email et le tour est joué. Mais pour quoi faire? Tout, absolument tout. Les professeurs vont d'ailleurs en avoir peur. Si un prof demande une dissertation aux élèves, ceux-ci peuvent la faire rédiger par ChatGPT qui leur pondra un texte en quelques secondes d'une très grande crédibilité avec thèse, arguments, contre-arguments et synthèse. Pire, si l'étudiant reformule sa question pour sa dissertation quelques secondes plus tard, il recevra un autre texte tout aussi bon. En clair, le professeur ne pourra pas vérifier qu'il y a eu tricherie.

Bien entendu, ChatGPT peut aussi résoudre des problèmes de mathématiques. Non pas en donnant seulement la réponse, mais en détaillant toute la démonstration. Quand je vous disais que c'est bluffant, ça l'est. Certains sur le web s'amusent déjà à lui poser des questions saugrenues genre : rédige-nous le discours de fin d'année d'Emmanuel Macron en plaçant les mots "bouilloire", "topinambour" et "canard". Un autre a demandé d'écrire une histoire avec Babar, Mata-Hari et Pierre Bourdieu. Au-delà de ces loufoqueries, cette boite de dialogue peut aussi - si vous le lui demandez - expliquer un enfant de 4 ans comment on fait des enfants de manière très réaliste et avec un discours adapté à son âge ou bien elle peut écrire une fin alternative de votre feuilleton préféré.

Encore une fois, c'est vraiment bluffant. On a vraiment l'impression de parler à un être humain et pas à une machine comme c'est souvent le cas. Au-delà des professeurs pour qui se sera clairement un cauchemar, je ne vous dis pas le nombre de professions qui risquent d'être chamboulées avec cette intelligence artificielle. Le spécialiste du numérique chez mes confrères de BFM Business a demandé à chatGPT de lui préparer une interview de Tim Cook, le patron d'Apple. Il a reçu une liste de 10 questions très pertinentes. Vous voyez déjà la question arriver. Si cette machine a réponse à tout, à quoi sert encore l'humain ? Des professions dont l'objet est de produire du contenu comme les journalistes, les enseignants, les écrivains, les publicitaires ou même les programmateurs informatiques risquent d'être remplacés un jour par chatGPT ou d'autres robots intelligents. Ca c'est pour l'aspect négatif qu'il ne faut jamais négliger. Mais il y a aussi les aspects plus positifs. Tous les métiers d'assistance en ligne risquent d'être bouleversés. Que ce soient les services d'abonnement ou de services après-vente, chatGPT sera plus efficace qu'un humain et aucun client ne pourra voir ou ressentir la différence. Ca fait réfléchir, surtout quand je vois quelqu'un poser la question à ChatGPT de comment déclarer sa flemme à l'être aimé ? Voici la réponse du robot : "L'important est de trouver un moyen de communiquer vos sentiments de manière sincère et authentique". Si après ça, vous n'êtes pas bluffés, je ne sais pas ce qu'il vous faut !

