Le taux d'inflation a grimpé à 10,63% en novembre en Belgique. De ce fait, l'indexation salariale pour les 500.000 employés de la CP 200 pourrait s'élever à 11,13% en janvier 2023.

Le taux d'inflation a grimpé à 10,63% en novembre en Belgique. Chaque année, à la date du 1er janvier, les employés de la plus grande commission paritaire du pays (CP200) bénéficient d'une indexation salariale, adaptée à l'inflation.

L'indexation de salaire devrait s'élever à 11,13%, selon les prévisions de SD Worx, rapporte L'Echo. Cette augmentation touchera pas moins de 500.000 employés.

En pratique, pour connaître le pourcentage d'indexation définitif, il faut diviser la moyenne des index (indice santé lissé) de novembre et de décembre 2022 par la moyenne des index de novembre et de décembre 2021.

L'indexation automatique des salaires est un ensemble de mécanismes spécifique à la Belgique. Elle se base sur l'indice de santé lissé, soit la moyenne quadrimensuelle de l'indice des prix qui exclut un certain nombre de produits, établit par le Bureau du Plan et qui calcule l'ampleur de l'inflation. Ensuite, en fonction des secteurs et conventions paritaires, différents mécanismes vont être appliqués.

