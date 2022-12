2022 a été marquée par de nouvelles crises. Après avoir déjà été malmenée deux années par la pandémie, l'économie mondiale a de nouveau été bouleversée par la guerre en Ukraine. Le conflit a affolé les prix de l'énergie, forçant les États à trouver des solutions pour aider les ménages dans cette conjoncture difficile. Notre top 10 des articles les plus lus sur l'année écoulée sur notre site reflète bien le contexte tendu.

La guerre en Ukraine déclarée le 24 février 2022 a bouleversé l'économie russe. Des multinationales se sont retirées définitivement du pays - McDonald's, Starbucks, Nike, Renault, H&M, Coca-Cola,... - le rouble s'est effondré, l'inflation s'est envolée. L'UE a édicté des sanctions envers la Russie. Elles visent à affaiblir la base économique du pays, à la priver de technologies et à réduire considérablement sa capacité à faire la guerre.

Le consultant, essayiste, conférencier Jean-Marc Jancovici dans une longue interview accordée à Trends Tendances appelle, entre autres, à se préparer à la fin des énergies fossiles. Et in fine, à la fin d'un modèle.

Les questions liées aux coûts de l'énergie ont intéressé les lecteurs tout au long de cette année marquée par la hausse continue du prix du gaz et de l'électricité. Nombre d'entre eux s'inquiètent notamment de savoir quel est le moment le plus opportun pour remplir sa citerne de mazout avant que les prix du combustible n'explosent...

Le marché immobilier n'a pas non plus été des plus sereins en 2022. Taxation des loyers et des plus-values, coût de la mise aux normes énergétiques, remontée des taux, croisade du fisc envers les multipropriétaires: après de longues années où tout allait bien, le ciel s'est assombri pour les propriétaires et ceux qui veulent le devenir. Relisez le dossier de nos journalistes spécialisés dans le secteur sur ces nouvelles menaces qui pèsent sur la brique.

Tout au long de l'année, avec l'aide d'experts en énergie, nous avons répondu a de nombreuses interrogations concernent les installations de chauffage les plus rentables et les moins énergivores. Nous avons aussi concocté un dossier spécial "anti-crise" en posant des questions très concrètes concernant la crise économique et énergétique.

Parmi les nombreuses cartes blanches et opinions publiées au quotidien sur notre site, celle de Damien ERNST, Professeur à l'Université de Liège et de Régis François, Président de l'Asbl Beprosumer, a eu un important retentissement. Dans celle-ci, ils avertissent de l'incapacité du réseau - en de nombreux endroits, à absorber l'énergie produite au travers des panneaux solaires, et cela, à cause d' "un sous-investissement chronique aux conséquences inquiétantes".

Parmi les nombreux conseils distillés pour aider les ménages à contrôler leur consommation énergétique, l'astuce du code à 3 chiffres a suscité l'intérêt des consommateurs avec des contrats variables qui cherchaient à savoir si leurs acomptes allaient baisser.

Damien Ernst fut l'un des premiers à alerter contre le risque d'une crise énergétique. Au coeur de l'été, alors que les vacanciers jouent à la cigale, l'expert en énergie fait le point dans une interview-vérité à quelques mois d'un hiver qui sera celui de tous les dangers. Ces prévisions sur le coût de l'énergie s'avèreront véridiques l'hiver venu.

Face aux prix exorbitants de l'énergie qui étranglent les ménages belges, le gouvernement fédéral édicte en urgence, à l'automne, des mesures pour alléger les factures d'énergie d'une grande partie de la population.

