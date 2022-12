Alors que malgré les hausses de taux de la BCE, les grandes banques n'offrent toujours que le minimum légal de 0,11% (0,01% de base + 0,10% de prime de fidélité), Keytrade a décidé de dégainer.

Depuis ce 1er décembre, les clients de la plateforme d'investissement en ligne peuvent recevoir jusqu'à 1% d'intérêt sur son compte d'épargne le plus généreux: le High Fidelity. Ce dernier offre un taux de base qui se monte désormais à 0,30% (contre 0,01% avant) et une prime de fidélité qui passe de 0,15%... à 0,70%! Soit au total 1% d'intérêt pour les clients qui, rappelons-le, laisseront leur argent sur le compte durant toute une année. Keytrade se targue ainsi d'être "l'une des premières banques en Belgique à augmenter sensiblement le taux d'intérêt sur ses comptes d'épargne". Mais l'annonce laisse perplexe. L'objectif est en effet de faire parler de soi et d'attirer de nouveaux clients en se démarquant de la concurrence sur un créneau du courtage en ligne qui a vu dernièrement débarquer chez nous de nouveaux acteurs tels que Trade Republic. Mais le but inavoué est peut-être aussi pour la filiale belge du groupe mutualiste français Arkéa de se fournir à moindre coût (autrement que via les canaux habituels de sa maison mère devenus plus chers), et ce en liquidités qui lui serviront à octroyer de nouveaux prêts immobiliers. C'est du moins ce que supputent certains...