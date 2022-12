Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique annonce une grève les week-ends du 30 et 31 décembre et 1er janvier et du 7 et 8 janvier. A quoi faut-il s'attendre ?

Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique sera en grève les 30 et 31 décembre ainsi que le 1er, le 7 et le 8 janvier pour protester contre l'attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique (lire aussi l'encadré ci-dessous).

Cette grève entrainera des perturbations pour les voyageurs de la compagnie aérienne low cost. L'annulation de 107 vols au départ de l'aéroport de Charleroi pour le seul week-end du nouvel an, est annoncée, rapporte la DH. Au total, environ 19.000 passagers seront touchés.

Seuls les vols au départ de Charleroi (BSCA) et opérés par du personnel de cabine basé en Belgique seront concernés. Il s'agit notamment d'avions à destination de Tenerife, Dublin, Malaga, Lisbonne et Marrakech. Ryanair déclare essayer de trouver des solutions et contacter un à un les passagers concernés.

Comment être indemnisé en cas de vol annulé ?

En cas grève annoncée, si un vol est annulé ou retardé de plus de trois heures, le voyageur a droit à une indemnité de 250 ou 600 euros selon le type de vol. Et cela, même si le prix de son billet fait déjà l'objet d'un remboursement par la compagnie.

"La force majeure ne s'applique pas lorsque les annulations sont la conséquence d'une grève du personnel de la compagnie", rappelle Julie Frère, porte-parole de Test-Achats. Une force majeure pourrait par exemple être invoquée en cas de grève des contrôleurs aériens, stipule l'organisation de défense des consommateurs. C'est aussi le cas en cas de grève du personnel de sécurité, comme en octobre dernier à l'aéroport de Charleroi. Ou encore, d'une grèves des bagagistes.

Dans un message publié sur le site de l'aéroport de Charleroi, ses responsables invitent les voyageurs à vérifier leurs mails et sms afin de savoir si leur vol est annulé ou non. "Tous les vols ne seront pas annulés de sorte qu'il est important de vous assurer du statut de votre vol avant de venir à l'aéroport. L'aéroport regrette ces actions de grève auxquelles, il est complètement étranger", peut encore lire.

"Un délit économique"

Lors des dernières grèves, Ryanair s'était montrée réfractaire aux remboursements de ses clients. Obtenir une telle indemnité relève en effet souvent du parcours du combattant pour les voyageurs de la compagnie low cost. Test-Achats avait annoncé au printemps mettre Ryanair en demeure d'informer correctement les passagers de leurs droits à une indemnisation. La secrétaire d'Etat en charge de la protection des consommateurs (Eva De Bleeker à l'époque) était, elle aussi, montée au créneau. "Il est inacceptable que les consommateurs soient victimisés une deuxième fois. Les règles sont claires : les vols annulés en raison de la récente grève du personnel donnent droit à un remboursement et une indemnisation. Ryanair commet un délit économique s'il empêche délibérément les consommateurs de faire appel à leurs droits".

Le Secrétaire d'Etat invite les consommateurs à contacter Ryanair et à déposer une plainte auprès du SPF Mobilité si la compagnie aérienne refuse de rembourser ou de verser une compensation. Eva De Bleeker a par ailleurs déclaré qu'elle souhaitait que les consommateurs puissent plus facilement demander une compensation pour les vols annulés. Elle travaille, à cette fin, depuis un certain temps à la mise en place d'un guichet unique où tous les consommateurs peuvent se rendre pour poser des questions et présenter des rapports. Ce dernier devrait être actif au début de l'année 2023.

Les raisons de la colère Dans un communiqué, le personnel explique qu'il avait mis "en garde les autorités, Ryanair et les passagers que si rien ne bougeait d'ici la fin de l'année, il y aurait alors des perturbations à prévoir pour les fêtes de fin d'année. Malheureusement, rien n'a bougé. En effet, la politique du "Monopoly" qui consiste à détacher provisoirement et illégalement du personnel dans d'autres bases européennes de Ryanair s'est intensifiée". Les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés aux aéroports de Zaventem (Brussles Airport) et de Charleroi (BSCA) dénoncent l'attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Les négociations d'une nouvelle convention collective de travail les concernant est au point mort depuis des mois et avait déjà conduit à l'organisation de grèves de la part du personnel de cabine mais aussi des pilotes au début de l'été dernier. "Enfin, la réouverture de la base de Bruxelles n'est pas garantie, loin de là, et le personnel qui est encore en place est dans l'incertitude totale. C'est pour cela que le personnel de cabine de Ryanair sera en grève les 30/12/2022, 31/12/2022 et 01/01/2023 ainsi que les 07/01/2023 et 08/01/2023". La direction de l'aéroport de Charleroi dénonce une "prise d'otage" alors que, du côté des syndicats, on estime que l'expression est exagérée et que des solutions existent pour les passagers lésés.

Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique sera en grève les 30 et 31 décembre ainsi que le 1er, le 7 et le 8 janvier pour protester contre l'attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique (lire aussi l'encadré ci-dessous).Cette grève entrainera des perturbations pour les voyageurs de la compagnie aérienne low cost. L'annulation de 107 vols au départ de l'aéroport de Charleroi pour le seul week-end du nouvel an, est annoncée, rapporte la DH. Au total, environ 19.000 passagers seront touchés.Seuls les vols au départ de Charleroi (BSCA) et opérés par du personnel de cabine basé en Belgique seront concernés. Il s'agit notamment d'avions à destination de Tenerife, Dublin, Malaga, Lisbonne et Marrakech. Ryanair déclare essayer de trouver des solutions et contacter un à un les passagers concernés. En cas grève annoncée, si un vol est annulé ou retardé de plus de trois heures, le voyageur a droit à une indemnité de 250 ou 600 euros selon le type de vol. Et cela, même si le prix de son billet fait déjà l'objet d'un remboursement par la compagnie."La force majeure ne s'applique pas lorsque les annulations sont la conséquence d'une grève du personnel de la compagnie", rappelle Julie Frère, porte-parole de Test-Achats. Une force majeure pourrait par exemple être invoquée en cas de grève des contrôleurs aériens, stipule l'organisation de défense des consommateurs. C'est aussi le cas en cas de grève du personnel de sécurité, comme en octobre dernier à l'aéroport de Charleroi. Ou encore, d'une grèves des bagagistes. Dans un message publié sur le site de l'aéroport de Charleroi, ses responsables invitent les voyageurs à vérifier leurs mails et sms afin de savoir si leur vol est annulé ou non. "Tous les vols ne seront pas annulés de sorte qu'il est important de vous assurer du statut de votre vol avant de venir à l'aéroport. L'aéroport regrette ces actions de grève auxquelles, il est complètement étranger", peut encore lire. Lors des dernières grèves, Ryanair s'était montrée réfractaire aux remboursements de ses clients. Obtenir une telle indemnité relève en effet souvent du parcours du combattant pour les voyageurs de la compagnie low cost. Test-Achats avait annoncé au printemps mettre Ryanair en demeure d'informer correctement les passagers de leurs droits à une indemnisation. La secrétaire d'Etat en charge de la protection des consommateurs (Eva De Bleeker à l'époque) était, elle aussi, montée au créneau. "Il est inacceptable que les consommateurs soient victimisés une deuxième fois. Les règles sont claires : les vols annulés en raison de la récente grève du personnel donnent droit à un remboursement et une indemnisation. Ryanair commet un délit économique s'il empêche délibérément les consommateurs de faire appel à leurs droits". Le Secrétaire d'Etat invite les consommateurs à contacter Ryanair et à déposer une plainte auprès du SPF Mobilité si la compagnie aérienne refuse de rembourser ou de verser une compensation. Eva De Bleeker a par ailleurs déclaré qu'elle souhaitait que les consommateurs puissent plus facilement demander une compensation pour les vols annulés. Elle travaille, à cette fin, depuis un certain temps à la mise en place d'un guichet unique où tous les consommateurs peuvent se rendre pour poser des questions et présenter des rapports. Ce dernier devrait être actif au début de l'année 2023.