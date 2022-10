Le débat s'envenime encore sur la prolongation des centrales. Un débat à la télévision flamande tourne au pugilat. L'ancienne ministre de l'Environnement prête à contourner la majorité actuelle.

Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), a convoqué un conseil des ministres restreint (kern) en fin de semaine pour remettre de l'ordre dans sa majorité au sujet du débat sur le nucléaire. Il aura bien du travail. Car les libéraux et les écologistes ne cessent de s'invectiver au sujet de la prolongation des centrales.

Au point que la Vivaldi fédérale ne soit dépassée au parlement par une majorité alternative sans les écologistes? Elle ne manquerait pas de partisans: N-VA, DéFI, Engagés pourraient apporter l'appoint, dès lors que le CD&V a rejoint les partisans d'une prolongation plus large, au-delà de celle déjà acquise de Doel 4 et Tihange 3, et que les socialistes penchent vers cette option.

Jusqu'ici, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, avait exprimé son désir de convaincre plutôt que de déclencher cette bombe. Dans un échange assez vif sur Twitter, ce mercredi 25 octobre, l'ancienne ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem, désormais députée MR et président du MCC, souligne qu'elle n'hésiterait pas à opter pour une telle majorité alternative: "Moi, j'ai toujours été pour". Pour rappel, l'ancienne ministre a déposé une proposition de loi pour revenir sur la loi de sortie de nucléaire de 2003.

Moi non. J’ai toujours été pour — Marie Christine Marghem (@McMarghem) October 25, 2022

Cette expression forte fait suite à un échange musclé à la télévision flamande, mardi soir, entre le président du MR, Georges-Louis Bouchez, et la coprésidente de Groen, Nadia Naji. L'échange qui fait sortir de ses gonds l'ancienne ministre sur les réseaux sociaux n'est autre qu'une répartie de Nadia Naji dans laquelle celle-ci affirme que lorsqu'elle était en charge, Marie-Christine Marghem n'a rien fait pour mettre en oeuvre cette prolongation. Tinne Van der Straeten (Groen), souligne-t-elle, doit essuyer les plâtres en plus de faire face à une crise énergétique sans précédent. "Qu'à produit sa ministre?, peste Marghem en retour. Nul. J'ai permis à la Belgique de bénéficier de 2,3 Gw supplémentaires. La ministre Groen = 0 mw supplémentaire."

'Kernuitstap voorbereid? Nul.

Verlenging voorbereid? Nul.

Geïnvesteerd in de toekomst, in hernieuwbaar? Ook dat niet.'@_nadianaji over het energiebeleid onder MR-minister van Energie Marghem.#terzaketv pic.twitter.com/dmq6ukRIuE — Groen (@groen) October 24, 2022

Dans mla même émission de la VRT, le président du MR s'en prend vertement aux déclarations mensongères des écologistes selon lesquelles il y aurait une menace sur la sécurité en raison des microfissures dans certaines centrales. "Si c'était le cas, s'exclame-t-il, je ne comprends pas pourquoi l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) n'a pas immédiatement fermer les réacteurs concernés. Marie-Christine Marghem, elle, parle d'un "mensonge d'Etat" de la part des verts.

"De co-voorzitter van Groen zegt hier dat de kerncentrales in slechte staat zijn. Waarom sluit hun minister die dan niet? Wat er hier gebeurt: de groenen spelen in op de angst van de mensen."@GLBouchez #terzaketv pic.twitter.com/hOhqXzzPzM — Terzake (@terzaketv) October 24, 2022

La tension est vive. Mais les lignes bougent, pourtant. Le gouvernement doit se pencher "sans tabou" sur la question d'ici la fin de l'année, un rapport a été demandé à Elia au sujet de la sécurité d'approvisionnement et, surtout, la coprésidente d'Ecolo, Rajae Maouane, n'a pas exclu cette semaine une prolongation plus large du parc nucléaire.

Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), a convoqué un conseil des ministres restreint (kern) en fin de semaine pour remettre de l'ordre dans sa majorité au sujet du débat sur le nucléaire. Il aura bien du travail. Car les libéraux et les écologistes ne cessent de s'invectiver au sujet de la prolongation des centrales.Au point que la Vivaldi fédérale ne soit dépassée au parlement par une majorité alternative sans les écologistes? Elle ne manquerait pas de partisans: N-VA, DéFI, Engagés pourraient apporter l'appoint, dès lors que le CD&V a rejoint les partisans d'une prolongation plus large, au-delà de celle déjà acquise de Doel 4 et Tihange 3, et que les socialistes penchent vers cette option.Jusqu'ici, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, avait exprimé son désir de convaincre plutôt que de déclencher cette bombe. Dans un échange assez vif sur Twitter, ce mercredi 25 octobre, l'ancienne ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem, désormais députée MR et président du MCC, souligne qu'elle n'hésiterait pas à opter pour une telle majorité alternative: "Moi, j'ai toujours été pour". Pour rappel, l'ancienne ministre a déposé une proposition de loi pour revenir sur la loi de sortie de nucléaire de 2003.Cette expression forte fait suite à un échange musclé à la télévision flamande, mardi soir, entre le président du MR, Georges-Louis Bouchez, et la coprésidente de Groen, Nadia Naji. L'échange qui fait sortir de ses gonds l'ancienne ministre sur les réseaux sociaux n'est autre qu'une répartie de Nadia Naji dans laquelle celle-ci affirme que lorsqu'elle était en charge, Marie-Christine Marghem n'a rien fait pour mettre en oeuvre cette prolongation. Tinne Van der Straeten (Groen), souligne-t-elle, doit essuyer les plâtres en plus de faire face à une crise énergétique sans précédent. "Qu'à produit sa ministre?, peste Marghem en retour. Nul. J'ai permis à la Belgique de bénéficier de 2,3 Gw supplémentaires. La ministre Groen = 0 mw supplémentaire."Dans mla même émission de la VRT, le président du MR s'en prend vertement aux déclarations mensongères des écologistes selon lesquelles il y aurait une menace sur la sécurité en raison des microfissures dans certaines centrales. "Si c'était le cas, s'exclame-t-il, je ne comprends pas pourquoi l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) n'a pas immédiatement fermer les réacteurs concernés. Marie-Christine Marghem, elle, parle d'un "mensonge d'Etat" de la part des verts.La tension est vive. Mais les lignes bougent, pourtant. Le gouvernement doit se pencher "sans tabou" sur la question d'ici la fin de l'année, un rapport a été demandé à Elia au sujet de la sécurité d'approvisionnement et, surtout, la coprésidente d'Ecolo, Rajae Maouane, n'a pas exclu cette semaine une prolongation plus large du parc nucléaire.