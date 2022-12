L'explosion incontrôlée des infections en Chine pourrait entraîner l'apparition de nouvelles variantes du coronavirus, prévient Johan Neyts, virologue à l'Institut Rega de Louvain. Mais il se veut rassurant : "Il est encore un peu tôt pour affirmer que la pandémie est terminée, mais nous évoluons progressivement vers une situation plus prévisible."

La pandémie de covid est sous contrôle dans nos régions. Néanmoins, Johan Neyts, virologue à l'Institut Rega de Louvain, appelle à la vigilance. "Nous ne devons pas nous laisser endormir", dit-il. "Vous remarquez que d'autres virus comme la grippe et le VRS se répandent, ce qui montre que les conditions sont idéales pour la transmission des virus. Et pourtant, vous ne voyez pas les taux d'infection au covid augmenter très fortement, et les admissions à l'hôpital restent limitées. De nombreuses nouvelles variantes sont apparues ces derniers mois. Le virus a essayé de s'échapper dans toutes les directions de l'immunité que nous avons construite. Cela s'avère aujourd'hui beaucoup plus difficile pour le virus qu'au cours des deux premières années de la pandémie. Cette immunité s'est construite à la fois par des vaccinations et des infections naturelles. Mais contrairement à mon collègue, Christian Drosten en Allemagne, je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire que la pandémie est terminée. Mais nous nous dirigeons progressivement vers une situation endémique plus prévisible.

Mais contrairement à mon collègue, Christian Drosten en Allemagne, je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire que la pandémie est terminée. Mais nous nous dirigeons progressivement vers une situation endémique plus prévisible.J'ai toutefois une réserve importante : la Chine est la grande inconnue. Le pays est beaucoup trop peu vacciné. Les vaccins chinois sont moins efficaces et, en raison de la politique du zéro-covid, aucune immunité naturelle ne s'est constituée. Maintenant, ils abandonnent soudainement presque toutes les mesures covid, ce qui entraîne une explosion du nombre d'infections. Si le virus circule beaucoup dans une population immunologiquement faible, c'est un terrain propice à l'apparition de nouveaux variants. La question clé est de savoir si une telle variante s'imposera chez nous, où l'immunité est déjà bien établie."JOHAN NEYTS. "Je suis à peu près sûr qu'en 2023, nous devrons donner un autre rappel aux patients âgés et à haut risque, qui sait même deux. Pour l'ensemble de la population avant 2023 - si nous sommes épargnés par des variantes gênantes -, cela pourrait ne pas être nécessaire, mais évidemment utile. D'une part, vous avez l'immunité induite par les vaccins, les anticorps que vous pouvez considérer comme la première ligne de défense, mais qui diminuent après un certain temps. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'immunité cellulaire (les cellules T, NDLR), comme deuxième ligne de défense, qui est aussi assez bien construite par les vaccinations et les infections précédentes. Cette immunité cellulaire est également plus stable que les anticorps et moins sensible aux nouvelles variantes. Ainsi, si nous devions arrêter de stimuler en 2023 et que les défenses de première ligne s'affaiblissent, les maladies graves pourraient encore être évitées grâce au covid. Je suis assez optimiste à ce sujet. "NEYTS. "Les masques ne sont en fait plus nécessaires. Nous devons donc assurer la paix mentale du citoyen autour de cela. Je conseille toutefois aux personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques, entre autres, de continuer à porter un masque dans les lieux bondés. Je trouve moi-même très inconfortable de rester debout dans un bus bondé sans masque. Je peux voir les virus voler autour, pour ainsi dire."NEYTS. "Je ne pense pas que l'homme de la rue doit trop se préoccuper d'une éventuelle prochaine pandémie. Les gens en ont déjà assez avec cette pandémie. Mais c'est le travail des virologues, des immunologistes, des vaccinologues et des épidémiologistes de s'en occuper déjà. Je nous compare un peu aux pompiers. Ils s'entraînent même quand il n'y a pas d'incendie."NEYTS. "Nous avons beaucoup appris sur la manière de développer rapidement des vaccins. Seulement, la prochaine fois, il pourrait être plus difficile, voire impossible, de fabriquer un vaccin. Prenez le VIH, qui a été découvert il y a 40 ans et contre lequel nous n'avons toujours pas de vaccin. Ou prenez les virus du rhume, ou le VRS. La pandémie a surtout montré que nous devons disposer de plus d'armes dans notre arsenal. Nous devons donc nous armer d'inhibiteurs de virus à large spectre, même en temps de paix. Malheureusement, ils ne sont pas encore là. C'est un point sur lequel mon équipe et d'autres équipes travaillent dur. La nouvelle autorité européenne HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority) encourage le développement de ces inhibiteurs, et l'administration Biden aux États-Unis a aussi récemment investi massivement dans ces produits. Au niveau national, l'investissement du gouvernement fédéral dans la Banque de virus est très important."NEYTS. "Je suis convaincu qu'il est scientifiquement possible de mettre au point des inhibiteurs de virus à large spectre pour n'importe quelle famille de virus, dont nous savons qu'elle a un potentiel épidémique ou pandémique. Lorsque l'épidémie de VIH a éclaté en 1983, il n'y avait rien pour inhiber le virus. Au début des années 1990, il existait des inhibiteurs de virus assez puissants, et aujourd'hui, il y a plus de 30 médicaments contre le VIH qui sont très puissants et spécifiques. Les meilleurs sont réunis dans une seule pilule. Ou encore l'hépatite C, qui entraîne souvent une cirrhose du foie et un cancer du foie. Jusqu'en 2014, c'était un traitement très complexe avec de nombreux effets secondaires. Depuis 2014, il existe des inhibiteurs spécifiques du virus qui permettent de guérir complètement un patient atteint d'hépatite C avec une ou deux pilules par jour, en deux à trois mois. Cela montre ce que peut être la puissance des médicaments antiviraux. Encore une fois : nous devons investir dans ce domaine en temps de paix. Pour le covid, le nirmatrelvir, l'agent actif du Paxlovid de Pfizer, et le molnupiravir (Lagrevio) de Merck/MSD, soit dit en passant, agissent contre tous les coronavirus. Donc si une nouvelle pandémie de covid se déclare, nous avons déjà des inhibiteurs de virus. Seulement, ils sont loin d'être optimaux."