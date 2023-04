Qui sera le CFO de l’année 2023?

A côté du prix du meilleur “chief financial officer”, deux autres prix seront décernés: celui du meilleur deal et celui du CF’Hope, meilleur directeur financier d’une PME.

Nous voici déjà à la douzième édition du CFO of the Year, l’événement organisé par Trends et Trends-Tendances devenu une référence dans le monde financier belge. Qui va succéder à Karim Hajjar, le CFO de Solvay qui avait remporté le titre l’an dernier? Quelle opération sera distinguée comme Deal of the Year après la vente par Recticel de sa division Engineerd Foams en 2022? Et qui sera le premier ou la première CF’Hope de l’année? Les vainqueurs seront désignés par un jury de 17 membres, présidé par Isabelle Van Iseghem (CEO de Moore Belgium) et les prix seront décernés à l’occasion d’une soirée de gala qui se tiendra dans la soirée du 24 mai à Brussels Expo (Palais 7).

Karim Hajjar (Solvay) avait remporté le titre l’an dernier. © Dann

Trois prix distincts seront donc remis à cette occasion. Celui du CFO of the Year récompensera le directeur financier d’une entreprise belge qui a réalisé une performance exceptionnelle au cours de l’année écoulée. Parmi les critères dont le jury tiendra compte, il y aura les performances financières qui ont été accomplies ces dernières années, le leadership, la communication, l’éthique professionnelle.

Le Deal of the Year mettra en avant une opération particulière (fusion-acquisition, introduction en Bourse, augmentation de capital, etc.) dans laquelle une entreprise belge s’est particulièrement distinguée. Le principal critère est l’importance de la plus-value stratégique et financière que le deal aura créée. Il sera également tenu compte de la rapidité d’exécution, de la complexité de l’opération et de son mode de financement.

Et pour la première fois cette année, un nouvel award sera décerné, celui du CF’Hope. Il nous apparaissait en effet opportun de récompenser plus spécialement les directeurs financiers de PME et scale-up de moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, parce que piloter les finances d’entreprises plus modeste en taille n’est pas moins exigeant que diriger les finances d’un grand groupe. (*)

Treize nominés

Nous vous révélons cette semaine en primeur les 13 nominés de cette édition 2023. Et très honnêtement, les personnalités et les opérations mise en avant sont toutes remarquables.

Passons-les rapidement en revue. Les cinq nominés au titre de CFO of the Year 2023 sont, par ordre alphabétique: Nadine Aerts (SD Worx), Ann Desender (Barco), Frédéric Deslypere (Sibelco) Alessandro Mazzocchetti (Odoo), Mel de Vogue (Etex).

Nadine Aerts est CFO de SD Worx depuis 2019. Une entreprise qu’elle connaît bien car elle l’a intégrée en 2002 en qualité de business analyst et a monté ensuite tous les étages. Elle a accompagné la formidable expansion internationale de ce prestataire de services RH qui, pour soutenir sa croissance, négocie actuellement un partenariat avec un grand fonds de private equity.

Frédéric Deslypere affiche un profil atypique dans le monde des CFO. Il était à l’origine avocat. Il dirige les finances de Sibelco depuis l’an dernier. Sibelco est notamment un leader mondial du sable de quartz qui intervient dans la fabrication des semi-conducteurs. Frédéric Deslypere a travaillé avec le CEO Hilmar Rode à restructurer l’entreprise et renforcer sa rentabilité. Pari tenu: l’an dernier, les ventes ont augmenté de 20% et le cash-flow de 25% grâce à des hausses de prix et une redéfinition de la gamme de produits.

Ann Desender dirige les finances du groupe électronique courtraisien Barco depuis 2016. Elle a été une des chevilles ouvrières du redressement spectaculaire de Barco l’an dernier qui a permis à la société de réintégrer l’indice Bel20 des principales valeurs cotées belges. Le chiffre d’affaires du groupe a en effet augmenté de 32% et franchi la barre symbolique du milliard d’euros. Le défi qui avait été posé suite à la crise sanitaire a été relevé avec succès.

Alessandro Mazzocchetti, le CFO d’Odoo, dirige les finances du groupe wallon depuis 2015. Il est donc un des pilotes de la formidable croissance de l’entreprise qui devrait dépasser cette année les 400 millions de chiffre d’affaires (quatre fois plus qu’en 2020). Pour Alessandro Mazzocchetti, 2022 a été une nouvelle année passée sur les chapeaux de roues, avec la mise en place d’une nouvelle politique de tarification révolutionnaire qui devrait assurer à Odoo une nouvelle dynamique de croissance. Parallèlement, Odoo multiplie la création de filiales dans le monde afin d’aller chercher les grandes entreprises.

Mel de Vogue, l’ancien co-CEO de Tessenderlo, est CFO du spécialiste des solutions de construction Etex depuis sept ans. Il a donc été en première ligne pour accompagner l’entreprise dans sa nouvelle stratégie qui a orienté ses activités vers la production de matériaux plus légers et plus durables. Etex a donc vendu ses activités de tuiles et a renforcé ses finances afin de lui permettre, l’an dernier, de réaliser une acquisition majeure (1 milliard d’euros) en acquérant le spécialiste des matériaux isolants Ursa.

Opérations remarquables

A côté du titre de CFO de l’Année, le jury remet également le prix du Deal of the Year. Le jury a distingué cette année cinq opérations remarquables.

La scission de CFE et Deme permet à chacune des entités d’être plus libres pour poursuivre leur développement et de mieux exprimer leur valeur.

L’acquisition par Etex de l’entreprise Ursa spécialisée dans les matériaux d’isolation (laine de verre, polystyrène extrudé) est une opération réellement judicieuse. L’entreprise dispose désormais d’une nouvelle plateforme “produits” dans un secteur très prometteur.

L’augmentation de capital de la société immobilière cotée WDP a été réalisée en octobre dernier, à un moment où ce type d’opérations n’était pas évident. Mais les nouvelles actions ont été largement sursouscrites et le calendrier s’est révélé parfait: il permet à WDP de poursuive son développement et ses investissements dans l’énergie.

Le jury a également épinglé, dans le secteur de la construction, l’acquisition de BAM Contractors par l’entreprise familiale Stadsbader. Stadsbader devient un groupe fort de 1.600 personnes, affichant un chiffre d’affaires de 600 millions.

Il a également distingué l’augmentation de capital de près de 100 millions d’euros réalisée par Biobest, le leader de la pollinisation et filiale de Floridienne. Biobest a attiré de nouveaux investisseurs, dont la Sofina.

Et puis, last but not least, les trois nominés au nouveau prix de CF’Hope sont toutes des nominées. Cécile Cornez dirige les finances de l’entreprise pharmaceutique Tilman. Elke Toye est CFO de l’entreprise Vyncke spécialisée dans les solutions d’énergie propres. Et Karolien Vlassenroot est CFO du groupe de construction Camino et de sa filiale Durabrik. Ce sont trois beaux profils de femmes passionnées par leur métier qui travaillent chacune dans une entreprise dynamique et consciente des enjeux de durabilité. La lutte sera chaude.

(*) Plus de renseignements sur les critères déterminants, la composition du jury, l’organisation du prix, etc., à l’adresse: www.trendscfo.be