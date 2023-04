Deal of the Year – Biobest: 98,5 millions de capitaux frais

L’entreprise basée à Westerlo a levé 98,5 millions d’euros de capitaux frais en échange d’une émission de 8% d’actions nouvelles. Le tout valorise Biobest, qui a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 307 millions d’euros en 2022, à plus d’un milliard d’euros.

Le holding coté en Bourse Sofina a souscrit pour 80 millions d’euros. L’actionnaire principal de Biobest reste cependant un autre holding coté en Bourse, Floridienne, avec 87% des actions.

Motivation et cadre stratégique. Biobest est un expert en protection biologique des cultures et en pollinisation. L’an dernier, l’élevage de bourdons a pris à son compte 11% du chiffre d’affaires. Les bourdons sont utilisés dans le monde entier pour assurer une pollinisation naturelle des cultures, notamment pour les fraises, les framboises, les roses et les tomates. Un tiers du chiffre d’affaires provient des produits biologiques de lutte contre les ravageurs comme les mites, les nématodes et d’autres insectes. Trente-cinq espèces peuvent ainsi être déployées contre les insectes nuisibles et les maladies des plantes. Enfin, Biobest produit des pesticides biologiques, un marché qui enregistre une croissance de 15 à 16% par an.

Biobest opère sur un marché encore très fragmenté. L’entreprise campinoise en est un des leaders mondiaux et veut consolider cette position. Biobest a déjà procédé à 17 acquisitions ces dernières années, et est notamment devenu leader sur le marché nord-américain. « La demande dépasse l’offre », expliquait le CEO Jean-Marc Vandoorne concernant la levée de fonds. « Nous ne sommes cependant pas certains de procéder à d’autres augmentations de capital. Nous affectons surtout ces fonds à des acquisitions. Mais ces opérations prennent du temps. Il faut donc aussi pouvoir dépenser l’argent. »

Accompagnement. Berenberg.