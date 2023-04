Ann Desender (Barco): « Barco est sortie renforcée de la crise sanitaire »

Les excellentes performances de Barco au sortir crise sanitaire parent d’un éclat particulier la troisième nomination de Ann Desender pour le titre de CFO of the Year. Mais elle y voit avant tout l’expression d’une mission à laquelle chacun chez Barco œuvre depuis beaucoup plus longtemps : accroître la résilience de l’entreprise.

Barco a opéré un redressement spectaculaire en 2022. Au point de signer son grand retour dans le Bel20, le principal indice de la Bourse de Bruxelles. Le chiffre d’affaires, en hausse de 32%, a ainsi à nouveau franchi la barre symbolique du milliard d’euros. Plus important : cette croissance se manifeste dans toutes les divisions : Entertainment (projecteurs pour cinémas et événements), Enterprise (l’outil de réunion ClickShare, les grands écrans et logiciels pour salles de contrôle) et le secteur médical. La rentabilité opérationnelle a même progressé encore plus rapidement.

220 collaborateurs

« Barco est sortie renforcée de la crise sanitaire qui s’apparentait pourtant à la tempête parfaite pour l’entreprise. Notre chiffre d’affaires s’est effondré mais nous n’avons jamais autant coupé dans les coûts. Nous étions convaincus que ce repli était temporaire. Au sein du département Finance, il fallait naviguer avec doigté entre un contrôle de coûts strict et les investissements qui nous permettraient d’embrayer au premiers signes de reprise. Nous étions déjà une entreprise extrêmement saine avant la crise sanitaire et nous sommes encore parvenus à consolider notre position financière. Nous avons, par exemple, conservé une trésorerie nette positive. Elle se monte désormais à 264 millions d’euros alors que nous avons dû consentir à des investissements supplémentaires dans les stocks en raison de la pénurie de composants. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années, avec énormément de communication au sein et en dehors de l’entreprise. Dans ce cadre, nous ne nous focalisons d’ailleurs plus exclusivement sur l’aspect financier : nous abordons également la durabilité et d’autres objectifs non financiers. Début 2021, nous avons, par exemple, été la première entreprise belge à publier un rapport annuel intégré qui combine nos résultats financiers et notre rapport de durabilité. »

Ann Desender ne se consacre pas uniquement aux chiffres : ses prérogatives se sont considérablement étendues depuis qu’elle est devenue CFO en 2016. « Je suis responsable d’environ 220 collaborateurs répartis sur l’ensemble des sites de Barco dans le monde. Une centaine d’entre eux se concentrent sur l’aspect financier. Vingt autres constituent le service de consultance interne de Barco, qui veille à l’élaboration et à l’exécution de projets stratégiques. Enfin, nous avons encore une centaine de collaborateurs dans les opérations commerciales : traitement des commandes, envoi et suivi des appareils de démonstration, etc. Chaque business unit a son propre département de ventes, histoire de pouvoir réagir le plus vite possible à toutes les opportunités commerciales. Nous les combinons avec un back-office central pour le support commercial. A l’instar de nos investissements constants dans l’automatisation et la numérisation de nos processus au sein de notre département, cette structure reflète notre quête d’une efficacité maximale. »

Quatrième changement

La création de ces nouveaux départements sous la conduite d’Ann Desender s’inscrivait dans la simplification de la structure de Barco, une des premières décisions importantes des co-CEO An Steegen et Charles Beauduin à leur entrée en fonction à l’automne 2021. C’était d’ailleurs le quatrième changement à la tête de l’entreprise que connaît Ann Desender. « J’ai toujours bien travaillé avec les anciens CEO. C’est la première fois que je suis confrontée à des co-CEO, mais je me suis rapidement adaptée. La complémentarité d’An et de Charles nourrit le dynamisme et l’esprit d’entreprise au sein de Barco. »