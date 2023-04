Nadine Aerts (SD Worx): « Avoir une équipe financière de haut niveau autour de soi est le plus important »

Nadine Aerts est directrice financière du prestataire de services de ressources humaines SD Worx Group depuis 2019. Elle est également membre du comité exécutif de SD Worx. Elle rend compte directement à l’administrateur délégué, Kobe Verdonck.

Nadine Aerts connaît bien le groupe. Elle y a travaillé pendant plus de 17 ans au sein de SD Worx, l’entité spécialisée dans le payroll et les RH. Elle a occupé différentes fonctions et était notamment responsable de Specialised Finance, un département au sein de SD Worx Holding S.A., qui s’occupe du financement des entités de SD Worx, des optimisations fiscales, de la gestion de trésorerie, des plans à long terme, de divers projets stratégiques et de la partie financière des processus d’acquisition.

Au début de l’année 2019, Nadine est passée à SD Worx Staffing & Career Solutions, en tant que directrice financière. Cette entité est spécialisée dans les activités de recrutement et d’emplois flexibles. Le fait qu’elle devienne directrice financière de l’ensemble du groupe SD Worx n’était pas vraiment attendu. « Je ne viens pas d’un poste d’audit, ni du monde de la comptabilité et du contrôle de gestion. Je n’ai donc jamais eu l’ambition de devenir directrice financière. Mais mon expérience en matière de fusions et d’acquisitions et mon expérience en matière de finances spécialisées m’aident. »

Acquisitions

Pendant des années, SD Worx a opté pour une combinaison de croissance organique d’une part, et d’acquisitions d’autres entreprises de payroll et de spécialistes des services RH, d’autre part. Ces acquisitions ont été combinées à une croissance organique. Après l’expansion vers la Scandinavie, c’était récemment au tour des Balkans.

Ainsi, SD Worx a acquis en 2022 le fournisseur croate de logiciels RH et paryoll HRPRO, rejoignant ainsi l’Europe centrale et du Sud-Est. Avec les acquisitions d’Integhro et d’Intelligo, SD Worx a renforcé son positionnement en Espagne et en Irlande. Grâce à ces trois acquisitions, SD Worx a encore élargi son portefeuille de logiciels propriétaires de gestion des salaires et des ressources humaines et a renforcé sa position internationale.

QUOTE : « On s’est davantage concentrés sur la croissance. Tant de manière organique que par le biais d’acquisitions. »

SD Worx est l’un des principaux acteurs européens et mondiaux sur le marché des ressources humaines. Les chiffres sont impressionnants. SD Worx a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 962,1 millions d’euros en 2022. Soit une augmentation de 12,1 % par rapport aux 858,1 millions d’euros de 2021. L’Ebitda est resté bloqué à 136,7 millions d’euros, en hausse de 18,3 % par rapport à 2021 (115,6 millions d’euros). Le bénéfice net a atteint 81 millions d’euros, soit 73,1 % de plus qu’en 2021 (46,8 millions d’euros).

La croissance plutôt que l’équilibre

Les chiffres de la forte croissance ont un effet sur le rôle de la directrice financière et de son équipe. « Je dois gérer une équipe d’environ 200 employés, poursuit Nadine Aerts. Compte tenu de notre croissance, nous avons une structure assez complexe et il faut y consacrer du temps. J’ai également été étroitement impliquée dans le changement de stratégie. Il y a quelque temps, l’accent était mis sur l’équilibre des coûts. Avec l’arrivée de Kobe Verdonck en tant que CEO à l’automne 2019, on s’est davantage concentrés sur la croissance. Tant de manière organique que par le biais d’acquisitions. Nous avons dû accorder toute l’attention nécessaire à la numérisation des activités financières, comme le reporting. En outre, nos centres de compétences en Pologne, en Espagne et à l’île Maurice ne sont pas seulement utilisés pour les activités informatiques, mais nous nous appuyons de plus en plus sur eux pour la politique financière. »

Mobilité interne

« Selon moi, l’une des tâches ou caractéristiques les plus importantes d’un directeur financier est de rassembler autour de lui une équipe financière de haut niveau en laquelle il a entièrement confiance. Cette équipe doit également être composée de personnes capables de travailler sur des aspects stratégiques. Il n’est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes. Il a fallu un certain temps pour finaliser mais chez SD Worx, nous avons maintenant un bon mélange d’employés avec beaucoup d’expérience et qui ont connu un parcours de croissance. La mobilité interne est l’une de nos forces. Nous avons également fait appel à des personnes ayant acquis de l’expérience dans d’autres entreprises. »

Par ailleurs, Nadine. Aerts souligne que « la communication sur un sujet aussi complexe que la finance est importante. Pour que tous les membres de l’entreprise soient également impliqués. D’autant plus que notre croissance ne cesse d’augmenter le nombre d’employés ».

En février, on a appris qu’il y avait de fortes chances que le géant du private equity CVC entre dans le capital de SD Worx. L’opération devrait donner un nouvel élan à la croissance. Les prestataires de services RH ont un flux de trésorerie très prévisible. En outre, les clients sont fidèles à leurs fournisseurs. C’est ce qui les rend intéressants pour le private equity.