CF’Hope of the year: Karolien Vlassenroot (Camino/Durabrik)

Karolien Vlassenroot a été nommée CFO du groupe de construction Camino/Durabrik il y a cinq ans, à l’âge de 31 ans. A cette époque, elle pouvait déjà présenter de belles références…

Karolien Vlassenroot a commencé sa carrière chez EY, où elle a acquis une expérience internationale, et a ensuite travaillé pour le groupe Colruyt, notamment dans les domaines de la planification stratégique et du reporting, des relations avec les investisseurs et de l’audit interne. « J’ai toujours été attirée par les entreprises axées sur les valeurs, explique-t-elle. Je suis restée très longtemps à la tête des scouts, aidant à organiser des camps pour les personnes défavorisées. J’ai également enseigné la danse à des jeunes et donné des cours particuliers à des étudiants. Ces activités m’ont façonnée en tant que personne. Même maintenant que je suis directrice financière, je poursuis mes activités de bénévolat. J’aime passer des moments agréables hors de mon travail et m’impliquer socialement. »

Il n’est donc pas surprenant que Karolien Vlassenroot ait atterri chez Durabrik à Drongen. La famille Callens, qui a fondé l’entreprise de construction, attache une grande importance à ce type de valeurs. « En outre, c’était proche de la maison. En tant que jeune maman, je pouvais mieux concilier travail et famille », explique Karolien Vlassenroot, qui a commencé en tant que finance manager et fut nommée CFO deux ans plus tard.

Elle considère que les éléments constitutifs d’une politique financière solide sont une forte présence du directeur financier dans le récit stratégique, un engagement en faveur de la numérisation, ainsi qu’une acquisition et un partage approfondis des connaissances par les services financiers et administratifs. « L’importance d’un environnement frais, sûr et stable dans lequel les employés peuvent se développer et travailler en équipe est un élément clé », ajoute-t-elle.

Saint-Jacques-de-Compostelle

A partir de ces objectifs, Carolien Vlassenroot aide à définir la stratégie de diversification de l’entreprise. Ces dernières années, Durabrik a développé de plus en plus d’activités en marge de la construction. La CFO a supervisé plusieurs de ces dossiers d’acquisition. Ainsi, Durabrik possède désormais sa propre entreprise de menuiserie (Ebenti), une entité spécialisée dans la restauration de bâtiments (Istoir), une entreprise d’installation de fenêtres, un service de bricolage professionnel, etc.

Au total : 12 entreprises spécialisées, toutes axées sur la construction durable et une relation à long terme avec les clients. Cette concentration a conduit au lancement de la marque Camino en 2021, qui chapeaute toutes les activités. Ce nom fait référence à la randonnée que Joost Callens a effectuée pour la première fois vers Saint-Jacques-de-Compostelle en 2008 et qui est une source d’inspiration permanente pour l’entrepreneur.

« La diversification renforce le groupe, explique Karolien Vlassenroot. Les clients peuvent s’adresser à nous pour presque toutes les solutions immobilières, des nouvelles constructions aux petites et grandes rénovations, en passant par les technologies d’énergie renouvelable. »

Louer, puis acheter

En tant que CFO, Karolien Vlassenroot préconise des politiques financières stables et une forte solvabilité. « La stabilité est très importante. Depuis cinq ans, nous sommes sur la voie d’une croissance systématique, d’une bonne rentabilité et d’une solvabilité très forte. Cela nous donne une base solide pour continuer à croître par nos propres moyens, et apporte la tranquillité d’esprit nécessaire à nos clients. Nous avons établi un plan financier détaillé jusqu’en 2030, en estimant tous les flux financiers. »

Au cours de sa carrière chez Camino/Durabrik, Karolien Vlassenroot a également mis l’accent sur la numérisation : « J’ai commencé ma carrière dans cette société avec le renouvellement du projet ERP, une étape importante de la numérisation. Nous avons également mis l’accent sur le traitement numérique des factures, le soutien numérique aux chefs de projet sur site et le développement d’un portail numérique pour les clients. »

« Outre les aspects financiers et informatiques, une attention est également portée à la contribution sociale de l’entreprise, poursuit Karolien Vlassenroot. Par exemple, nous avons développé un projet avec Durabrik, Rent to Own, qui permet aux personnes ne disposant pas d’un capital suffisant de louer un bien immobilier pendant quelques années avant de l’acheter. Et il y a le projet Toontjeshuis, qui construit des studios où des personnes handicapées, comme le fils de notre PDG, peuvent vivre de manière autonome sous surveillance. »

Apprentissage tout au long de la vie

La mission de Karolien Vlassenroot est très large : « Dans une entreprise familiale, il faut être plus qu’un simple directeur financier. Je me considère un peu comme un caméléon et un membre de la famille. Je gère l’équipe des comptables, le département informatique, l’équipe du service clientèle, le département juridique et je participe au suivi du parc automobile. En outre, je gère depuis plusieurs années l’unité commerciale Durabrik Invest et je m’assois à la table des ventes pour soutenir les investisseurs dans leur processus de décision ».

L’apprentissage tout au long de la vie est un des maîtres mots de Karolien Vlassenroot, titulaire d’un master en économie appliquée : « Je pense qu’il est très important de rester à la pointe des connaissances. Voilà pourquoi j’ai étudié la gestion de la performance des entreprises à l’Ehsal Management School lorsque je travaillais pour Colruyt et obtenu un diplôme de troisième cycle en sciences immobilières à la KU Leuven lorsque j’ai commencé à travailler comme finance manager chez Durabrik. J’essaie également de suivre suffisamment de formations pour maîtriser toutes les spécialisations nécessaires à un poste de direction. »