Deal of the Year: Stadsbader acquiert BAM Contractors

L’entreprise de construction ouest-flandrienne Stadsbader a racheté l’an dernier BAM Contractors, une filiale belge du groupe de construction néerlandais Royal BAM Group.

BAM Contractors est surtout active sur le marché des grands travaux d’infrastructure et des projets industriels. Elle était à l’étalage depuis que BAM a décidé de quitter la Belgique. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Motivation et cadre stratégique. Les deux entreprises sont très complémentaires. Stadsbader est spécialisée dans l’infrastructure, la construction, les travaux techniques et l’environnement. BAM Contractors est surtout impliquée dans de grands projets de génie civil, comme la construction du tunnel sous l’Escaut dans le cadre de la liaison d’Oosterweel à Anvers et le nouveau pont ferroviaire au-dessus du canal Albert à Genk. L’opération permet à Stadsbader d’étendre ses activités et de se positionner en entreprise multidisciplinaire dotée d’une expertise élargie.

Stadsbader grossit également de 50%. Avec BAM Contractors, l’entreprise de construction basée à Harlebeke ajoute 400 travailleurs et 190 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ensemble, les deux entreprises forment ainsi un groupe de 1.650 salariés pour un chiffre d’affaires annuel de 600 millions d’euros. Elles ne seront cependant pas intégrées : Stadsbader et BAM Contractors continueront à coexister sous la forme d’entités opérationnelles distinctes et d’entreprises sœurs. L’emploi est garanti chez BAM Contractors.

Stadsbader profitera évidemment de l’expertise accumulée par BAM Contractors mais aussi d’un carnet de commandes bien rempli. De nombreux travaux d’infrastructure sont prévus au cours des années à venir, comme la rénovation du viaduc de Vilvorde, la construction d’une nouvelle écluse à Terneuze et le réaménagement du ring de Bruxelles. La combinaison de Stadsbader et de BAM Contractors disposera également d’une plus grande force de frappe dans les marchés complexes. Enfin, cette augmentation d’échelle crée des possibilités de synergies commerciales et d’avantages en termes de coûts.

Financement. Stadsbader a réussi à financer l’acquisition avec ses fonds propres et lignes de crédit existants.

Accompagnement. Deloitte et DLPA Advocaten pour Stadsbader ; PwC, Lazard et NautaDutilh pour BAM.