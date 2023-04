Deal of the Year: L’augmentation de capital de WDP

Aujourd’hui, tout le monde applaudit l’augmentation de capital de 300 millions d’euros effectuée par la société immobilière WDP en octobre 2022. Pourtant, cette opération a été réalisée à un moment qui n’était pas évident.

A l’automne dernier, les sociétés immobilières réglementées (SIR), traditionnellement sensibles à l’évolution des taux d’intérêt, voyaient leur cours de Bourse se tasser. Mais cela n’a pas empêché WDP de réaliser avec succès un placement privé accéléré de 300 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels. Les 13 millions d’actions nouvelles ont été placées au prix de 23,20 euros très facilement : l’offre a été sursouscrite trois fois.

Motivation et cadre stratégique. « Nous avions lancé un plan de croissance début de l’année passée, explique Mickael Van den Hauwe, CFO de WDP.Nous avions fixé un certain niveau de bénéfice par action d’ici 2025 (l’objectif est d’arriver à un résultat opérationnel par action de 1,5 euro, Ndlr). Nous avions prévu de réaliser une augmentation de capital en 2023. Dans notre vision, en effet, la structure de notre capital doit rester constante. Nous portons une attention particulière au ratio dette nette/Ebitda parce qu’il permet d’analyser notre capacité à rembourser notre dette. En octobre de l’an dernier, nous nous sommes dit que nous avions beaucoup d’investissements en préparation et nous ne savions pas où les taux d’intérêt allaient aller. Face à ces incertitudes, nous avons décidé d’avancer le calendrier de notre augmentation de capital ».

Ainsi, à la mi-octobre 2022, WDP annonce qu’elle lance une augmentation de capital de 300 millions d’euros par le biais d’un placement privé accéléré auprès de certains investisseurs, notamment institutionnels. « C’était une manière d’être proactifs, mais aussi d’avoir des moyens de financer les projets déjà décidés et de pouvoir également profiter des opportunités qui pourraient survenir», ajoute le CFO. « Nous avons donc anticipé et nous avons une belle position de liquidités aujourd’hui, d’autant plus que cette augmentation de capital n’est qu’une partie de notre programme de financement réalisé l’an dernier », poursuit-il.

WDP a en effet émis l’an dernier pour 2 milliards d’euros. La SIR a lancé deux emprunts totalisant 1 milliard d’euros à 1,5% avec des instruments de couverture sur neuf ans. Elle dispose aussi d’une ligne de 300 millions pour renforcer la liquidité, ligne qui n’est toutefois pas activée aujourd’hui. Et elle a renforcé ses fonds propres de 700 millions, à la fois via cette augmentation de capital de 300 millions, mais aussi via des apports en nature et des bénéfices non distribués. Tout cela fait qu’aujourd’hui, WDP dispose d’un portefeuille immobilier de 7 milliards, et 1,7 milliard de liquidités pour pouvoir tirer partis des opportunités.

Des opportunités qui ne sont plus tout à fait les mêmes qu’il y a deux ans. Pendant longtemps, lorsque les taux étaient bas, les sociétés immobilières cotées ont en effet multiplié les acquisitions, en tirant profit des faibles coûts de financement. « Nos augmentations de capital étaient liées surtout à un moteur : la croissance externe, abonde Mickael Van den Hauwe. Mais en raison de l’augmentation du coût du capital, ce moteur s’est réduit. Cependant, d’autres drivers peuvent prendre le relais, comme l’indexation des loyers ou l’accélération des investissements en énergie », ajoute-t-il. Dans ses perspectives 2023, WDP table en effet sur une croissance organique de 5% en raison de l’effet de l’indexation des loyers. La SIR a déjà pour 600 millions d’euros de projets engagés (dont la moitié doivent encore être payé) et elle vient de lancer WDP Energy, qui se traduira par un investissement de 150 millions d’euros sur cette année et l’an prochain.

Cette filiale énergie de la société immobilière travaillera sur deux axes. D’une part, la mise en place de panneau solaires. L’objectif est de couvrir les toits de 75 entrepôts afin d’atteindre d’ici 2025 une capacité de 250 MW. L’autre axe est de mettre en place de projets pour aider les clients. « Les entreprises qui louent nos entrepôts bénéficieront certainement de notre nouvelle infrastructure énergétique, telle que les systèmes énergétiques intelligents, l’infrastructure de recharge des véhicules électriques, les pompes à chaleur… ».