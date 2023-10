Economie circulaire : Un futur avec moins de déchets et de gaspillage

Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont PurFi Manufacturing Belgium, Maes Recycling Group et Juunoo pour les PME; Renewi, Soprema et Chep Benelux pour les grandes entreprises.

Chaque année, des millions de tonnes de plastique (entre 8 et 12 millions selon la fondation Ellen MacArthur) se retrouvent dans nos océans, menaçant nos écosystèmes marins et notre propre santé. Les microplastiques, ces petits fragments de moins de 5 millimètres, envahissent nos sols, notre air et même notre alimentation.

De plus, l’accélération des produits de la tech et l’omniprésence des appareils électroniques génèrent chaque année environ 53 millions de tonnes de déchets électroniques, libérant des substances toxiques dans notre environnement…

Sans parler de la surconsommation (et surproduction) de vêtements qui mène à la création de pas moins de 92 millions de tonnes annuelles de déchets textiles finissant dans des « déserts de la mode », comme celui tristement célèbre de l’Atacama.

A cela, ajoutons le gaspillage alimentaire et ses énormes quantités de nourriture jetées inutilement : environ un tiers de la nourriture produite pour la consommation humaine serait perdu ou gaspillé chaque année.

Inutile de faire un dessin pour comprendre que cette obésité des déchets pose problème, qu’un nouveau mode de consommation s’impose. L’économie circulaire se pose en alternative à l’économie linéaire et offre une partie de la solution face à ces problèmes en plaçant la réduction, la réutilisation, et le recyclage au cœur de notre modèle économique. Elle vise à éliminer le gaspillage, à minimiser l’épuisement des ressources naturelles et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En Belgique, de plus en plus d’entreprises adoptent les codes de l’économie circulaire, voire se construisent autour d’elle.

Les entreprises nominées pour cette catégorie: – Renewi – Composil ReUse – SOPREMA – Imperbel (Derbigum) – JUUNOO – KOMRADS – Maes Recycling Group – Paneltim – PurFi Manufacturing Belgium – RAFF Plastics – Relieve – CHEP Benelux – Goodless Smart Group – Vzw ViTeS – Future Proof BV