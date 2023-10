Ecologie: Agir pour une économie plus verte

Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont River Cleanup, Wondr Care et Aphea Bio.

Les défis écologiques tels que la sécheresse, la pollution et les inondations n’épargnent pas la Belgique. Le changement climatique et la perte de biodiversité sont interconnectés et impactent notre qualité de vie. Ils nécessitent une action urgente et les entreprises, moteur de l’activité économique, peuvent y jouer un rôle important.

Pas mal d’entreprises en ont pris aujourd’hui conscience et multiplient les initiatives pour jouer la carte de l’écologie et diminuer leur impact sur les écosystèmes naturels. Certaines adoptent des modèles économiques circulaires réduisant les déchets, réutilisant les matériaux et favorisant la durabilité à chaque étape de la chaîne de valeur. D’autres investissent dans les énergies renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elles peuvent également jouer un rôle dans la préservation des écosystèmes naturels en soutenant des projets de reforestation, de réensauvagement et de conservation de la nature. Ces initiatives ont un impact positif sur la biodiversité, tout en contribuant à atténuer les effets du changement climatique. Enfin, pas mal de ces firmes jouent la carte du pragmatisme et optimisent leurs process pour devenir plus clean tout en assurant leur production. Bref, nombreuses sont les entreprises qui s’engagent. Cet engagement actif des entreprises est, d’ailleurs, essentiel pour créer une économie plus verte résiliente et respectueuse de la nature. Mais beaucoup cherchent à aller encore plus loin. Les Trends Impact Awards ont récompensé des projets susceptibles de les inspirer.

Les entreprises nominées pour cette catégorie: – AB InBev – Aphea.Bio – Betterfly – Dripl – Forest Fwd – Go Forest – Paulussen Houthandel BV – Pipda – R&O Lab – River Cleanup – Stam Agro – Urban Forest Europe – Van der Valk Hôtel Luxembourg Arlon – WONDR Care