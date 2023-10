JuuNoo : Des espaces de travail plus durables

Six pour cent : c’est le taux d’émission mondiale de CO2 produit par l’édification de cloisons intérieures ; l’équivalent de l’ensemble du transport aérien et maritime ! On estime en outre qu’on dépense chaque année dans le monde l’équivalent de quelque 300 milliards d’euros pour la construction de murs intérieurs.

Des chiffres que Chris Van de Voorde, fondateur de JuuNoo, entend réduire drastiquement avec un système modulaire innovant. Lancée en 2017, la société belge installée à Zwevegem propose une alternative durable aux murs intérieurs non porteurs : des structures réutilisables. JuuNoo entend de cette façon contrer différents problèmes rencontrés dans le secteur de la construction : le manque de temps et d’espace, la pénurie et le prix trop élevé des matières premières.

Les structures s’adaptent à tous les intérieurs et sont faciles à monter (jusqu’à sept fois plus rapidement que des cloisons traditionnelles) et à démonter. A la fin de leur phase d’utilisation, elles ne sont pas démolies ni jetées puisque… réutilisables jusqu’à 30 fois, sans générer de déchets ! « Nous proposons une solution pour remplacer les systèmes de murs intérieurs à usage unique tels que les cloisons sèches (Gyproc) et les murs en briques de plâtre (Isolava). Nous nous concentrons sur les matériaux biologiques et recyclés comme base de notre solution murale. Pas moins de 66 % de la masse de nos matières premières est basée sur des matériaux recyclés ; d’ici 2024, ce sera 75 % de la masse qui sera recyclée, et 10 % biosourcée. »

Titulaire d’un master en design industriel, le CEO affiche son ambition : devenir une référence mondiale d’ici 2030. « C’est nécessaire pour avoir un impact sur l’environnement, car il n’y a pas de temps à perdre, dit-il. Nous développons déjà nos activités en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark et aux Etats-Unis. »