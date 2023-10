Quand la stratégie ESG révèle le patron que vous êtes

Piloter une entreprise en pleine période d’incertitude telle que celle que nous vivons pour l’instant requiert d’avoir le cœur bien accroché.

Les entreprises belges sont continuellement confrontées à des défis économiques. Aux enjeux classiques de la gestion d’entreprise, le contexte mondial a, ces dernières années, ajouté de nouvelles problématiques. La pandémie de covid a laissé des séquelles économiques durables. Les coûts de l’énergie, de la main-d’œuvre (par ailleurs en pénurie) et des matières premières ne cessent d’augmenter. Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient font continuellement planer de nouvelles menaces économiques. Le brouillard est parfois épais et, dans ce contexte, les entreprises ont tendance à vouloir réduire leurs coûts, ce qui peut sembler incompatible avec les investissements nécessaires pour réduire leur impact environnemental et sociétal.

La plupart des patrons ne veulent pas transiger sur leurs actions ESG car ils savent qu’elles créent une valeur commerciale et sociétale supplémentaire.

Les patrons sont pourtant de plus en plus sous pression pour intégrer la donne environnementale. Les attentes des consommateurs évoluent, les réglementations se durcissent et les investisseurs scrutent de plus en plus les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) avant de prendre leurs décisions. Les patrons ont parfois l’impression de devoir jouer les équilibristes sur un câble pas forcément bien tendu. Ils déclarent tous, d’ailleurs, pouvoir faire plus en matière de durabilité. Et fort heureusement, des études montrent que la plupart des boss de grandes boîtes ne veulent pas transiger sur leurs actions ESG car ils savent qu’elles créent une valeur commerciale et sociétale supplémentaire. Cela pousse les plus visionnaires à réinventer leur cœur de métier, à proposer des produits alternatifs à leur base de clients voire à créer de nouvelles activités pour toucher d’autres publics. Bien sûr, le délicat compromis entre les profits à court terme et les objectifs à long terme constitue un challenge. Mais la manière dont il est réalisé permet justement de détecter les patrons qui balaient le court-termisme et arrivent à transformer les difficultés en opportunités gagnantes à long terme. Et vous, quel type de patron êtes-vous ?