PurFi : Rajeunir les fibres textiles

En rajeunissant les fibres textiles, il est possible de filer un nouveau fil. PurFi Manufacturing a développé une technologie qui préserve la qualité, la longueur et d’autres caractéristiques des fibres. La consommation d’énergie et d’eau du processus est bien inférieure à celle de la fabrication de tissus neufs.

Toujours moins chers, plus rapides et de moindre qualité. Il est impossible d’imaginer les rues sans les chaînes de fast fashion. Les consommateurs sont tentés d’acheter des vêtements plus souvent et en plus grande quantité, qu’ils jettent tout aussi rapidement parce que la prochaine collection est en rayon. Rien qu’en Europe, sept millions de tonnes de textiles finissent chaque année dans les décharges et les incinérateurs.

Pour réduire ces déchets textiles, PurFi Manufacturing recycle les fibres textiles pour les ramener à leur état d’origine. Pour ce faire, l’entreprise rajeunit les fibres, préservant ainsi leur qualité, leur longueur et d’autres propriétés. Alors que le recyclage traditionnel déchiquette rapidement les textiles en petits morceaux, le processus de PurFi est beaucoup plus lent afin de conserver les fibres aussi grandes que possible. Ces nouvelles technologies sont protégées par 14 brevets, ce qui leur confère un avantage concurrentiel d’environ cinq à sept ans.

PurFi a vu le jour en 2019 à Waregem, où il a initié à lui seul une nouvelle révolution textile. A peine deux ans plus tard, la première ligne pilote pouvait démarrer. Après quelques projets d’essai, la production a démarré au niveau industriel au début de cette année. Bien que l’accent soit actuellement mis sur le traitement des déchets post-industriels, il devrait être étendu dans un avenir proche à vos jeans et t-shirts. L’entreprise a déjà suscité l’intérêt de marques de sport telles que Nike et Puma, entre autres, ainsi que d’un fabricant d’équipements de lutte contre l’incendie.

PurFi espère mettre en place un modèle circulaire dans lequel, grâce à des collaborations avec des partenaires, elle achète des textiles anciens ou invendus afin de les traiter par la suite et de réintégrer les fibres recyclées dans la chaîne. En outre, PurFi affirme que la production de ses matériaux recyclés est beaucoup plus durable que celle des matériaux vierges. Par exemple, le recyclage d’un kilogramme de fibres nécessite 99 % d’eau en moins, 90 % d’énergie en moins et les émissions de CO 2 sont réduites de 40 (coton) à 90 (nylon) %. « Grâce à cette technologie, l’industrie textile de Flandre-Occidentale peut reprendre le fil », s’amuse Ewald Van den Auwelant, chercheur en transformation de la durabilité.

Local for Local

A l’avenir, PurFi prévoit d’appliquer le principe “Local for Local”. La production pour le marché européen restera en Belgique ; dans des pays tels que l’Inde, le Bangladesh et le Vietnam, une coopération sera établie avec des partenaires locaux dont les conditions de travail seront également contrôlées. En favorisant la production locale, l’entreprise vise à étendre sa portée géographique tout en soutenant les économies locales.