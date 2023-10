Renewi : Booster de l’économie circulaire

Le géant des déchets Renewi dévoile une nouvelle ligne de tri. Ce tour de force technologique devrait permettre de mieux trier les déchets et de recycler de plus grandes quantités. L’investissement s’inscrit dans le cadre du projet RACE, qui allie technologie, innovation et durabilité.

Afin de se profiler comme la plaque tournante européenne du recyclage, la Flandre impose des règles de plus en plus strictes. Il en va de même pour les déchets industriels. C’est pourquoi Renewi a investi dans une nouvelle ligne de tri sur son site dans le port de Gand. Celle-ci utilise des technologies modernes, telles que l’intelligence artificielle et la technologie NIR (Near InfraRed), qui reconnaît les différents matériaux recyclables sur la base de la lumière infrarouge. Selon l’entreprise néerlando-britannique de traitement des déchets, les nouvelles lignes de tri permettent de recycler davantage de matériaux de valeur et de rendre les conditions de travail sur le site plus agréables, plus ergonomiques et plus saines.

Le projet ne se concentre pas uniquement sur les matériaux entrants, mais vise également à garantir la haute qualité des monoflux sortants.

Le financement de la nouvelle ligne de tri – environ 20 millions d’euros – a été obtenu par Renewi à partir des moyens internes et de sources externes. L’entreprise de traitement des déchets a notamment reçu un prêt de 40 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt soutient plusieurs des projets de recyclage de Renewi, ce qui oblige l’entreprise à s’aligner sur les politiques de l’UE en matière de changement climatique et de législation sur le développement durable.

RACE

La nouvelle ligne de tri fait partie du projet RACE (Renewi’s Advanced Circular Economy) qui allie technologie, innovation et durabilité. Son objectif ultime est d’atteindre un taux de recyclage de plus de 50 % pour les déchets résiduels, bien supérieur à la moyenne de 15 à 25 %. “Les déchets n’existent pas, déclare Ewald Van den Auwelant, membre du jury et chercheur en transformation de la durabilité (AMS/UA). Plus il est possible de trier, plus il est possible de réutiliser efficacement.”

Le géant des déchets en est également conscient. Le projet ne se concentre pas uniquement sur les matériaux entrants, mais vise également à garantir la haute qualité des monoflux sortants. Cela fait partie de l’ambition du transformateur de déchets de devenir de plus en plus un producteur de matières premières réutilisables.

C’est pourquoi la nouvelle ligne de tri a également un impact important sur les autres sites de Renewi. En effet, de là, les volumes de déchets seront acheminés vers Gand afin de maximiser la capacité de recyclage disponible de 125.000 tonnes sur une base annuelle. Dans les mois à venir, des lignes de tri similaires seront également installées dans les centres de traitement de Puurs et dans le Limbourg. Cela permettra à terme de recycler jusqu’à 375.000 tonnes de déchets par an. “Renewi est conscient que les déchets ont trop de potentiel pour être simplement brûlés”, conclut Ewald Van den Auwelant.