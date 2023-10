Climat et énergie: Devenir facilitateur de la transition

Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont Turbulent, Hysopt et Phoenix Contact pour les PME; EnergyVision, Compass Group et Coca-Cola Europacific Partners pour les grandes entreprises.

L’économie mondiale actuellement tributaire des combustibles fossiles exerce une influence dévastatrice sur notre environnement climatique. En 2015, un jalon historique a été atteint lorsque près de 200 nations se sont ralliées à l’Accord de Paris sur le climat. Ce pacte ambitieux s’est fixé pour objectif de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050, en vue de limiter le réchauffement climatique mondial à moins de 1,5 °C.

Cependant, l’ampleur du défi est colossale, comme le révèle la science : pour respecter ces objectifs, il faudra réduire de manière draconienne les émissions de gaz à effet de serre chaque décennie entre 2020 et 2050.

Cette transition énergétique incontournable touchera tous les secteurs de l’économie, nécessitant une panoplie de solutions innovantes. Parmi celles-ci, on peut citer l’expansion accélérée des sources d’énergie renouvelable, le développement des technologies de stockage par batterie, l’essor de l’ammoniac vert et de l’hydrogène vert, la mise en place de réseaux électriques intelligents, la promotion de l’efficacité énergétique, la transition vers des régimes alimentaires à base de végétaux, l’émergence de la viande de culture et le perfectionnement des techniques de fermentation de précision.

Il est crucial que les entreprises se joignent à cette initiative mondiale en faveur du climat et de l’énergie. Elles ont un rôle central à jouer pour faciliter cette transition, non seulement en réduisant leurs propres émissions de carbone, mais aussi en investissant et en innovant dans des projets environnementaux conformes aux impératifs scientifiques.

L’avenir de la planète dépend de l’engagement des acteurs économiques à repenser leur modèle d’affaires et à contribuer activement à la création d’une économie durable.

Les entreprises nominées pour cette catégorie: – Aerobel – Turbulent – Belgian Eco Energy – EnergyVision – Pulsar Power – Ingenium – Coca-Cola Europacific Partners – VanRoey – Eurosys – Phoenix Contact – Hysopt – Compass Group – Groep Bolckmans – CFE