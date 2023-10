Soprema Belgium : Le recyclage d’EPS

La construction circulaire, qui voit les déchets recyclés et transformés en nouvelles matières premières, figure au centre des préoccupations de Soprema.

Spécialiste mondial de l’étanchéité et de l’isolation, le groupe compte près de 10.500 collaborateurs dans 16 pays dont la Belgique, qui accueille notamment l’usine de pointe Soprema XPS à Tongres.

C’est sur ce site, pionnier en matière de conception, développement et production de produits durables, que sont collectées depuis 2022 plusieurs tonnes de briquettes d’EPS (“Expanded PolyStyrene”, également connu sous le nom de “mousse de polystyrène” ou “isomo”) compactées et transformées en styrène recyclé, puis en matériau d’isolation XPS pour le marché local. Souvent utilisé pour la construction de toitures et l’isolation de soubassements, cet isolant est par ailleurs lui-même encore recyclable à 100 % après usage ! Il se prête donc parfaitement aux projets de construction circulaire.