Maes Recycling : Du sable tout beau tout propre

Au début de cette année, l’entreprise de traitement des déchets Maes Recycling a mis en service une installation physico-chimique capable de nettoyer les sables de triage contaminés provenant du secteur de la construction.

Grâce à l’installation de lavage des sables, l’entreprise d’Yves Maes – dont vous vous souvenez peut-être de l’émission télévisée The Sky is the Limit sur la chaîne néerlandophone Play4 – peut recycler et revaloriser une grande partie des déchets de construction et de démolition collectés en granulats de construction, sans devoir recourir à des matériaux vierges. « C’est comme si vous laviez votre vaisselle et que vous la réutilisiez au lieu de la jeter immédiatement, explique Ewald Van den Auwelant, chercheur en transformation durable. C’est simple dans l’idée, mais difficile dans l’exécution.”

La qualité du sable lavé est excellente et permet une réutilisation dans diverses applications de construction. Il constitue la base parfaite du béton et de l’asphalte, entre autres, mais peut également être utilisé pour combler les sites touchés par l’érosion ou pour la construction de terrains de sport. La consommation d’électricité et d’eau de l’installation de lavage de sable est presque entièrement couverte par les installations d’énergie verte et la station d’épuration d’eau du groupe sur son site de Vilvorde.

L’actuelle installation nettoie 50 tonnes de sable par jour, mais ses ambitions vont bien au-delà. D’ici un an, l’entreprise souhaite augmenter le nombre de nettoyages quotidiens à environ 400 tonnes par jour, pour atteindre 1.250 tonnes d’ici cinq ans. Maes Recycling souhaite donc accroître encore sa capacité. Une usine physico-chimique sera également construite sur le terrain de l’entreprise à Tessenderlo, pour laquelle un permis a déjà été délivré.