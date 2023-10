CHEP Benelux : Des palettes intelligentes

Depuis 45 ans, CHEP Benelux loue des palettes que l’entreprise vient ensuite récupérer.

Pour suivre en direct l’emplacement de ces palettes, le palettier en a équipé certaines d’un système de suivi. Celui-ci transmet les informations en temps réel à une plateforme, après quoi les données permettent de mieux comprendre la situation. D’une part, les palettes intelligentes sont envoyées à des clients spécifiques, qui peuvent les utiliser pour les flux de produits désignés par leurs clients. D’autre part, CHEP envoie les palettes de manière aléatoire à différents clients afin d’accroître le contrôle sur les palettes et d’éviter les pertes.

“L’activité de palettes de CHEP est partie d’un principe de réutilisation, et cela bien avant que le terme ‘économie circulaire’ ne soit dans les esprits, explique Peter Opsomer, membre du jury et associé chez PwC Belgium. Avec l’intégration de capteurs, ils prennent les premières mesures pour faire passer leur activité au niveau supérieur. Le suivi et la traçabilité de certaines de leurs palettes permettront dans un premier temps de réduire les déchets et les pertes. Plus important encore, cela ouvrira la voie à l’intégration de nouvelles informations et de nouveaux services dans le flux actuel.”

Les premiers résultats montrent que CHEP récupère davantage de palettes grâce aux trackers, ce qui améliore le modèle de pooling circulaire. En outre, il y a bien moins de nouvelles palettes à fabriquer, car le stock existant se maintient plus longtemps. En outre, les clients de CHEP peuvent également économiser des coûts et améliorer leurs propres résultats en matière de développement durable, car leur chaîne d’approvisionnement a moins d’impact négatif sur la planète.