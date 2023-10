Revivez en images la soirée de gala des Trends Impact Awards

Durant l’année écoulée, douze entreprises belges ont mis sur pied des stratégies durables œuvrant à un monde meilleur. Hier soir, elles se sont vu remettre un prestigieux Trends Impact Award lors d’une cérémonie de gala à Brussels Expo.

Trends-Tendances et Canal Z ont décerné hier soir, en collaboration avec PwC Belgium et l’Antwerp Management School, les Trends Impact Awards, attribués aux entreprises dont un ou plusieurs projets impactent positivement notre planète et génèrent une valeur durable pour notre société. Douze entreprises figurent parmi les lauréats de la deuxième édition de l’événement. Revivez en images cette formidable soirée.

Photos : Leyla Hesna