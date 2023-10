De la pression au bien-être… et à la performance

Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont De Groote-De Man, Take Air et We’re Smart World pour les PME; Elia, Euroclear et Ethias pour les grandes entreprises.

Le nombre de malades de longue durée en Belgique a explosé. En 15 années seulement, il a doublé pour atteindre quelque 500.000 personnes… sur à peine 4 millions de travailleurs. Ces chiffres n’ont malheureusement rien d’étonnant et la crise du covid n’a pas arrangé les statistiques.

Du reste, aujourd’hui (et fort heureusement), la santé mentale n’est plus un sujet aussi tabou qu’autrefois. D’ailleurs, d’après une étude de Cohezio menée fin 2022, il semble que 54% des Belges actifs jugent que le travail impacte négativement leur santé, surtout leur santé mentale, puis la santé émotionnelle et enfin le sommeil. Le niveau de stress et d’incertitude professionnelle n’ayant cessé d’augmenter, ces chiffres n’ont rien de si étonnant. Le niveau de burn-out est à son comble. Et l’essentiel des plaintes liées à ce phénomène présentent cinq caractéristiques spécifiques, dont quatre sont directement liées au travail : la charge émotionnelle, l’intensité des tâches, les défis de la vie personnelle, l’insécurité de l’emploi et les conflits liés au rôle professionnel.

Il est pourtant établi que les individus qui se sentent bien dans leur peau et qui mènent une vie saine sont nettement plus productifs au travail. Il est donc avantageux, à la fois pour les employés et les employeurs, qu’une attention particulière soit portée à l’environnement de travail et au bien-être. Et cela ne se limite pas à une pomme à l’accueil de l’entreprise et un babyfoot dans un couloir.

L’une des méthodes pour promouvoir le bien-être consiste à trouver un équilibre optimal entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Par exemple, en formalisant le télétravail, en misant sur la flexibilité des horaires de travail, en proposant des programmes de bien-être (sport, yoga, etc.), des formations pour le personnel, etc.

Mais surtout en disposant, en interne, d’une réelle culture d’entreprise favorable à l’épanouissement des équipes. Car ces dernières restent encore à ce jour l’un des assets les plus importants des sociétés. Les rendre heureux au boulot, c’est s’assurer de leur performance…

Les entreprises nominées pour cette catégorie: – 30 Jours sans Plainte (Solvay) – De Groote – De Man – Elia – Ethias – Euroclear – Move to Happiness Hub – Publicis Groupe – Springbok Coaching – TakeAir – Vitamineatwork – We’re Smart® World – eBloom