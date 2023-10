Ethias : Une stratégie inclusive, préventive et proactive

Parce que le bien-être d’une société est étroitement lié à celui de ses employés, Ethias a investi 200.000 euros afin de renforcer l’encadrement de ses 1.952 collaborateurs (et leur famille), répartis sur tout le territoire national.

Depuis la pandémie, la cohésion sociale et le bien-être du personnel sont devenus une priorité absolue. « L’humain est une valeur essentielle et nous partons du principe qu’en prenant soin de nos collaborateurs, nous prenons soin de l’entreprise et de ses clients », nous dit-on chez Ethias.

L’entreprise tend à mettre en place les conditions de travail ad hoc, afin que ses collaborateurs livrent le meilleur d’eux-mêmes, maximisant ainsi la performance de l’ensemble de la compagnie et, par extension, la qualité du service à la clientèle. « Nous voulons agir sur les impacts humains au travers de politiques de prévention, l’élaboration de procédures, d’outils, de formations… et via le support, l’accompagnement et le soutien lorsque des difficultés surviennent. »

Une stratégie well being, à la fois inclusive, préventive et proactive, a donc été déployée, menée par le département des ressources humaines, en collaboration avec toutes les parties prenantes.

Les premiers objectifs à atteindre ? Veiller à la santé physique et mentale des collaborateurs, faciliter la résilience dans un environnement « VUCA » (volatile, incertain, complexe et ambigu), limiter les risques de burn-out et d’absentéisme, augmenter l’employabilité, intégrer la dimension humaine des projets en veillant à la recherche permanente d’équilibres collectifs et individuels vers un optimum de performance, de bien-être et de robustesse.