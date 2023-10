Elia : Une culture d’entreprise axée sur le bien-être du personnel

« Les tops employés font un top employeur» : tel est le credo du gestionnaire de transports belge, sacré « Top Employer » pour la sixième année consécutive.

Le label « Top Employer » distingue chaque année les entreprises qui proposent un excellent environnement de travail à leurs collaborateurs. En 2023, pas moins de 87 entreprises belges ont reçu cette distinction, dont le gestionnaire de transport belge Elia, qui l’emporte pour la sixième année consécutive, avec une note globale de 88% (soit 2% de plus qu’en 2022), avec des progrès significatifs dans le domaine de la durabilité, la diversité et l’inclusion.

Parmi les autres points forts identifiés par le rapport du jury de « Top Employer » : les bonnes dispositions de la société en matière d’employer branding, d’acquisition de talents et de business strategy, l’onboarding, l’organisation du changement et l’apprentissage. Un succès qu’Elia attribue… à ses employés. « Les tops employés font un top employeur, a déclaré Claire Tomasina, head of human ressources. Ensemble, nous nous engageons pour une culture axée sur le bien-être de nos employés avec un ancrage durable fort et la volonté d’être un acteur de la transition énergétique et de la décarbonation de la société. Nous avons une grande mission sociétale et sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour nous aider à la réaliser. Les challenges de demain dans notre secteur d’activité seront toujours plus complexes, plus techniques mais aussi plus passionnants. »

Une politique axée sur l’employé

Pour qu’une entreprise soit saine, son personnel doit être en bonne santé, physiquement et mentalement. De nombreuses actions sont dès lors mises en œuvre en matière de bien-être. Une attention particulière est ainsi portée à l’écoute et au partage. Une assistante sociale dirige plusieurs groupes de travail et de discussions sur la formation, le soutien et le bien-être. Groupes, où chacun peut venir exprimer ses interrogations, son inconfort… L’un d’eux, qui se réunit tous les deux mois, se concentre ainsi sur le délicat sujet du stress et de l’épuisement professionnel.

Elia a par ailleurs lancé le programme Care4Energy, qui rappelle l’importance d’une bonne santé physique et mentale. Par ce biais, les managers suivent une formation pour les aider à détecter et gérer un excès de stress dans leur service. Care4Energy propose également aux employés des activités récréatives visant à les sensibiliser sur la nécessité de se maintenir en bonne santé. Des activités qui s’appuient sur quatre piliers : la santé mentale et physique, la santé émotionnelle, et le développement personnel. En outre, afin de préserver la santé physique des travailleurs, Elia approvisionne chaque jour ses différents sites en fruits frais. Les employés sont également régulièrement invités à participer à des événements sportifs, mais aussi à relever des défis en interne : boire suffisamment d’eau pour une semaine, marcher 5 km, assister à une séance de pleine conscience, éteindre les téléphones portables pendant le déjeuner… Avec des objectifs quantifiés par pilier. Une fois ceux-ci atteints, Elia fait alors un don de 2.500 euros (par pilier) à une bonne cause. Des initiatives appréciées – Elia compte un taux d’absentéisme inférieur à la moyenne des autres entreprises belges du même secteur – qui participent à un développement global.