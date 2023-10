We’re Smart World : Priorité au végétal !

Jadis à la tête du restaurant étoilé Sire Pynnock, à Louvain, le chef Frank Fol se positionne depuis des lustres comme un fervent défenseur de la consommation des fruits et légumes. Sa philosophie ? « Pensez fruits, pensez légumes ! »

Un adage qu’il répand de multiples façons : auteur d’ouvrages spécialisés, il est aussi consultant en alimentation saine auprès d’établissements et de sociétés partout dans le monde. Mais surtout, il est le fondateur de We’re Smart World, dont la notoriété a largement dépassé nos frontières.

L’organisation sillonne le globe à la recherche des meilleures adresses faisant un bon et bel usage des fruits et légumes, qu’il recense ensuite dans un Green Guide.

De plus en plus attendu année après année par les professionnels et le public, il reprend les critiques et les évaluations de près de 1.000 restaurants dans 45 pays du monde entier – pas exclusivement végétariens ou végétaliens – classés de 1 à 5 radis selon la quantité de légumes utilisée dans les assiettes, les efforts prodigués en matière de santé, d’écologie et de durabilité ainsi que la manière dont le restaurant communique à ce propos.

We’re Smart World sensibilise également les citoyens et les sociétés, même hors du secteur de l’alimentation, à la consommation végétale. Entre autres, par le biais de webinaires et ateliers (l’une des sources de revenus du mouvement) délivrés par la We’re Smart Academy et qui valorisent la cuisine végétale, l’écologie et la durabilité en cuisine.

Plus qu’une « simple » guide vert, We’re Smart World est un mouvement de personnes (la communauté compte à ce jour plus de 200.000 membres) convaincues que le monde peut changer et qui s’aident mutuellement dans ce but, tout en apprenant les unes des autres.