Take Air : Un air sain pour tous

Tout comme notre flore intestinale ne peut être saine que si elle contient les micro-organismes adéquats et en quantité suffisante, l’air ambiant a également besoin de certains micro-organismes pour être sain. Le problème est que l’air dans les immeubles de bureaux est trop propre et stérile en raison de tous les systèmes de ventilation et de nettoyage.

Take Air répond à ce problème en proposant des systèmes qui dispersent des micro-organismes sains et inoffensifs dans l’environnement intérieur. L’objectif est de permettre aux personnes vivant dans cet environnement de se sentir mieux et de renforcer leur santé, ce qui leur permet également d’être plus productives.

L’année dernière, Take Air a lancé des projets pilotes dans des bureaux en Flandre et aux Pays-Bas. L’impact et les résultats de ces projets seront évalués au cours de différentes phases. Jusqu’à présent, les résultats sont prometteurs.

« Il s’agit d’un projet dont l’approche est très particulière. C’est son grand mérite. S’il s’avère qu’il favorise réellement la santé des employés, alors vous avez de l’or entre les mains », déclare Tom Verboven, membre du jury de PwC. « Ce projet permet aux employeurs d’investir dans ce domaine, au profit de leurs employés. C’est intelligent », complète Kirsten Florentie de Telenet, membre du jury.

Pour Take Air, le défi consiste à vulgariser des faits scientifiques. « En raison de son caractère technique, cela demande un effort supplémentaire », explique Kirsten Florentie. « Des études de cas bien développées, montrant les effets sur le bien-être et la productivité avec des données non ambiguës, ne sont certainement pas superflues dans de tels projets », ajoute Tom Verboven.