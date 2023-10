Euroclear : Soutien sur mesure pour les maladies chroniques

En 2021, 13% des Flamands étaient répertoriés comme « malade chronique » auprès de leur assurance maladie. Cette situation n’est pas sans conséquences sur le marché de l’emploi et le lieu de travail.

Euroclear, qui opère dans le monde entier dans le domaine de l’infrastructure des marchés financiers, dispose d’un programme spécifique destiné aux employés atteints d’une maladie chronique ou d’une invalidité mais souhaitant néanmoins continuer à travailler. Ce programme fait structurellement partie des processus de ressources humaines de l’entreprise.

Toutes les parties prenantes, telles que le médecin d’entreprise, le service des ressources humaines, les cadres, les prestataires de services sociaux et les membres de l’équipe ont pour rôle de permettre à leurs collègues atteints d’une telle maladie chronique de reprendre le travail et de le conserver grâce à un fonctionnement adapté. « Cette approche multidisciplinaire est un atout majeur, déclare Kirsten Florentie, responsable des ressources humaines chez Telenet et membre du jury des Trends Impact Awards. Chaque employé qui abandonne son travail a sa propre histoire. Ce projet permet de leur offrir un soutien sur mesure. Il s’agit d’une approche solide et bien fondée, durable et viable.”

L’impact est particulièrement important pour les malades de longue durée. Par exemple, un employé qui avait beaucoup de mal à se concentrer en raison d’un AVC a bénéficié d’un ensemble de tâches et d’un régime de travail adaptés afin de pouvoir continuer à travailler. Le programme a donc également un effet indirect sur le bien-être des équipes concernées et des autres employés.

« Il s’agit d’un programme très pertinent sur le plan social, qui est également facilement transférable à d’autres organisations sans trop d’efforts », explique Tom Verboven membre du jury et senior director de PwC Belgium.