Nos 10 favoris pour le second semestre

Cette sélection tient compte d’un environnement économique plus difficile durant la deuxième partie de l’année 2023.

Chaque entreprise de ce Top 10 – cinq belges, cinq internationales, classées ci-dessous par ordre alphabétique et non par ordre de préférence – vous a été présentée plus en détails au cours de la semaine écoulée. Pour cette sélection, nous avons tenu compte notamment des craintes d’un environnement économique de plus en plus difficile: à la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt à long terme s’ajouterait celle des bénéfices des entreprises. Comme de facto en Bourse aussi de mauvaises surprises sont possibles au second semestre, nous n’avons, à une exception près, pas opté pour des valeurs chères pour lesquelles des bénéfices élevés sont attendus, mais bien pour des actions sensibles aux taux d’intérêt et des actions bon marché pour lesquelles nos attentes sont plus élevées que celles du marché.

1. Agnico-Eagle Mines: 3e producteur d’or au monde, il est notre mineur préféré du moment. Le marché, qui n’a pas apprécié qu’il rachète (une partie de) Yamana Gold, a ramené l’action à un niveau très attrayant (davantage d’info ici).

2. argenx: elle est, nous le concédons, le mouton noir de ce Top 10, en ce qu’elle n’est pas bon marché et suscite des attentes élevées. Mais si l’étude relative au PIDC livre de bons résultats en juillet, les spéculations sur une reprise d’argenx par un géant pharma iront bon train (davantage d’info ici).

3. Cofinimmo: a, comme la plupart des SIR, vu son action s’effondrer au cours de l’année et demie écoulée. Maintenant que l’inflation ralentit, les SIR comme Cofinimmo affichant une forte décote par rapport à la valeur intrinsèque sont susceptibles d’opérer un joli mouvement de rattrapage (davantage d’info ici).

4. D’Ieteren: ses récents résultats sont bons et ses perspectives, favorables, mais la valorisation est relativement faible (davantage d’info ici).

5. EVS: le marché sous-estime vraiment son potentiel de croissance au cours des années à venir. EVS est très faiblement valorisée. Or le rendement du dividende est appréciable (davantage d’info ici).

6. Kinepolis: non seulement son chiffre d’affaires et son résultat pourraient être les plus élevés de son histoire, en 2023, mais en outre, le groupe est prêt pour la nouvelle phase de son expansion… et il ne souffrirait que peu d’une récession. Nous ne nous expliquons dès lors pas la faiblesse du cours de l’action (davantage d’info ici).

7. Schlumberger: le leader mondial des services pétroliers va pouvoir augmenter sensiblement son dividende ces prochaines années, ses flux de trésorerie disponibles étant appelés à bondir. Sa valorisation modeste compense le risque de fluctuation des cours du pétrole (davantage d’info ici).

8. Sprott Physical Uranium Trust: constitue un véhicule idéal pour tirer parti d’une hausse du cours de l’uranium. La décote par rapport à la valeur intrinsèque, actuellement de 8%, disparaîtra selon nous lors de la prochaine phase haussière du marché de l’uranium (davantage d’info ici).

9. Vodafone: l’action de cet acteur majeur du secteur (pour l’heure malaimé) des télécoms a atteint au cours de ces dernières semaines son plus bas niveau depuis plusieurs décennies (davantage d’info ici).

10. Wheaton Precious Metals: par le biais de cette société de streaming, nous misons sur le redressement attendu des cours de l’or et de l’argent (davantage d’info ici).